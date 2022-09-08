〈台股盤前〉看蘋概股表現 力拚收復裴洛西防線

台股昨 (7) 日終場下跌 267 點，勉強守住 14400 點，收在 14410 點，失守「裴洛西防線」14500 點。不過，蘋果秋季發表會登場後，蘋果股價今晨 V 型反彈，蘋概股群起高漲，帶動美股四大指數全面強彈，預期連動到台股跌深反彈可期。

美系外資唱衰台積電因大客戶砍單，即將關閉 4 台 EUV（極紫外光）機台，台積電股價跳空重挫 3.37%，不過台積電昨日對此強調，今年全年產能維持吃緊，美元營收成長率將落在 34-36%，對未來幾年營收年複合成長率 (CAGR) 達 15-20% 看法也維持不變，明年還會是維持成長的一年。

法人指出，台積電是昨日大盤重挫原因之一，台積電針對關機一事回應為例行維護與升級，但因市場信心不足，對於利空消息常會過度反應。外資昨大賣台積電 1.4 萬張，拖累半導體、IC 設計相關個股表現疲弱。

外資昨日期現貨同步偏空操作，外資大賣台股 177.49 億元，投信買超 15.74 億元，自營商賣超 66.61 億元，三大法人賣超台股 228.36 億元，外資期貨多單大減 3504 口，外資累積期貨淨多單降至 1477 口左右。

今天觀盤重點，蘋果公司（Apple）於台灣時間 8 日凌晨 1 時舉行秋季發表會，今年 iPhone 14 系列新機及 3 款 Apple Watch，台灣都是首發國家，9 月 9 日開放預購，台股蘋概股表現可期。