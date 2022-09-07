蘋果新機即將發表 童子賢：產業傳統淡旺季大趨勢不變

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (7) 日出席天下文化 40 週年活動，面對外界關注蘋果 (AAPL-US) 新機拉貨狀況，童子賢笑說，產業每個月、每一季都要看水晶球猜測一下，不過他認為整體大趨勢不變，雖然近兩年有很多因素對傳統淡旺季產生調節效果，但他還是會偏向比較樂觀看待景氣。

童子賢表示，傳統產業趨勢是春夏偏淡、傳統旺季則是從秋季延續到冬季，整體大趨勢並未改變，不過近兩年確實受到外在因素有比較大的調節，像是今年春夏的上海封控、延續至今的俄烏戰爭，加上過去兩年持續影響全球的美中貿易、新冠疫情，都對傳統淡旺季產生調節效果。

縱使外在因素多，童子賢還是偏樂觀看待產業景氣，他說，回顧 2008-2010 年因美國次級房貸引爆全球金融海嘯危機，但當年也正是 iPhone 等現代智慧型手機崛起的一年，象徵科技持續對社會注入新力量，提升效率、方便度、技術服務。

童子賢進一步指出，近年來世界上各種科技應用、平台經濟都比過往更興旺，很多新興科技也都還在探索、雛型建構當中，因此，他認為，這個世界還有很多值得期待的新產品、新服務、新科技會發生，期待這些新應用能像 2008-2010 年時一樣，抵消各種大小黑天鵝，讓世界更文明、更便利，消費者效率也更高。

媒體也詢問台積電 (2330-TW) 擬關閉部分 EUV(極紫外光) 機台是否會對產業造成影響，童子賢說，自己還不了解相關消息，目前沒有感想，不過經濟是由需求跟供給兩端產生，並直言這個世界沒有半導體不會過得比較好，現階段需求下滑，應該只是短期調節，認為大家謹慎但也該放輕鬆，不要因為單一因素太過恐慌。