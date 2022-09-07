〈台股盤後〉電金傳全倒 重挫267點摜破兩關卡 收14410點

隨著新台幣再度強升、兌美元匯率逼近 31 元大關，台股今 (7) 日跳空重挫，不論電子、金融、傳產等權值股全面倒地，終場大跌 267.15 點或 1.82%，收在 14410.05 點，接連摜破 14600、14500 點兩道關卡，成交量約 1804 億元，與昨日相當。

權值股走勢疲軟，台積電因傳出關閉 EUV 機台，下跌超過 3%，鴻海也下挫 2%，接連摜破季線、半年線與年線，聯發科也有 1% 以上的跌幅，其餘如金控雙雄、台塑四寶也都在盤下游走，壓抑大盤走勢。

不過，隨著蘋果秋季新品發表會即將在今晚登場，相關概念股群起上攻，指標股大立光強漲近 4%，一舉站回所有均線，連帶拉抬奇鋐、台郡、玉晶光上漲，且漲幅皆達 2% 以上。

另外，生技醫療族群繼昨日修正後，今日再度下跌，北極星藥業 - KY 賣壓沉重，開盤不久即深鎖跌停，已連吞兩根跌停板，寶齡富錦、全宇生技 - KY、亞諾法、長興、岱宇等也都有 2% 的跌幅。

展望後是，自美國聯準會主席鮑爾釋出鷹派立場後，美元持續升值、新台幣也持續貶至三年多來新低，影響台股走勢偏弱，加上中秋節即將來臨，依照過往經驗，秋節前賣壓皆沉重，恐尋求前低 13928 點支撐。