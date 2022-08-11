南韓8月前10天出口額年增23% 半導體出口萎縮

南韓 8 月前 10 天的出口總額年增 23.2% ，來自海外的石油製品及汽車需求穩固，但由於能源成本飆升，貿易逆差進一步擴大。同期間的半導體出口年減 5.1%。

南韓關稅廳周四 (11 日) 公布，8 月 1~10 日期間的出口額年增 23.2% 至 157 億美元，進口額年增 34.1% 至 234 億美元。該段期間的工作日數為 8.5 天，較去年同期增加 1 天，日均出口額年增 8.7%。

貿易逆差達 77 億美元，規模較去年同期 (47 億美元) 高出許多。在截至 2022 年 8 月 10 日為止，南韓 2022 年的累計貿易逆差已達 229 億美元。

如此狀態若持續下去，南韓有可能在 8 月出現連續第 5 個月的貿易逆差，主因是俄羅斯侵略烏克蘭導致的能源價格持續上揚。

南韓 7 月出口年增 9.4%，連續 21 個月增長，但是原油及大宗商品價格的上揚推高進口額，這也導致南韓連續 4 個月出現貿易逆差。

南韓 8 月前 10 天的原油進口大幅增加 50.1%，煤炭進口更增加 162.5%。同期間在出口方面，石油製品年增 177%，汽車出貨年增 191.9%，但半導體出口年減 5.1%。南韓半導體出口約占該國出口額的 20%，汽車出口則占 7% 左右。

依出口目的地區分，出口至最大貿易夥伴中國市場年減 2.8%，出口至美國市場年增 17.5%。

8 月前 10 天，南韓在與中國之間的貿易出現 8.9 億美元的貿易逆差，如此情形若持續下去，8 月南韓對中貿易恐怕將連續 4 個月出現逆差。

南韓政府 6 月曾預測 2022 年經濟成長 2.6%，通膨率將上揚至 4.7%。