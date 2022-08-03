受晶片法案限制 三星、SK海力士重新評估中國投資案

外媒報導，在美國晶片法案獲參眾議院通過後，由於法案中對在中國的先進半導體投資限制提出但書，三星電子與 SK 海力士開始重新評估在中國的投資案。

美國晶片法案 7 月 28 日已獲國會雙雙表決通過，總統拜登預計下周正式簽署，該法案包括 520 億美元補助金與 240 億美元的 4 年 25% 稅收抵免，不過但書要求獲美國政府補助的公司，10 年內不能在中國擴產 28 奈米以上晶片。

據外媒金融時報報導，這項條例讓三星與 SK 海力士重新思考在中國的布局，一名南韓資深官員透露，久而久之，韓廠將不得不放棄在中國的投資計劃，若中國不高興，就必須找美國商量。

三星去年宣布將投資 170 億美元，在德州建新廠，以在晶圓代工領域上追趕台積電 (2330-TW)(TSM-US) 腳步；SK 海力士母公司 SK 集團董事長崔泰源，上月與拜登視訊會面時，也宣布將在美投資 220 億美元，在晶片、電動車電池等領域，及建一座半導體晶片封裝廠，而 SK 海力士無錫 DRAM 廠是南韓業者中受法案影響最大的廠區。

華盛頓郵報報導也指出，美國眾議院議長裴洛西今 (3) 日將會晤台積電董事長劉德音，討論美國晶片法案，也表明晶片對美國經濟與國安的重要性。台積電亞利桑那州新廠日前舉行上梁典禮，將於 2024 年如期量產，也傳台積電也考慮擴大投資。

環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭也表示，正積極參與晶片法案計畫，並有望獲得補助。對於當中對中國投資的限制，她也回應，環球晶在中國沒有 12 吋產能，不受影響。