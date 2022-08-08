南韓將參加Chip4預備會議 將勸說美國「勿排除中國」

《韓聯社》周一 (8 日) 報導，韓國政府已經向美國政府傳達，該國將參加「Chip 4」預備會議的意願；為了避免刺激中國，韓國也打算在該會議當中，勸說美國勿將「對中國實施出口限制」等規定列入 Chip 4 的內容當中。

據了解，韓國政府相關人士在周日 (7 日) 表示，韓國外交當局已傳達了參加 Chip 4 預備會議的意願，該會議預定在 9 月初舉行，也因是預備會議，所以應該不會是部長或次長級，而是由實際負責相關業務的人士出席，屆時討論的項目，可能包括「Chip 4」名稱在內等各項問題。

Chip 4 是拜登在今年 3 月所提出的構想，期盼凝聚美國無晶圓廠 (fabless)，台灣、韓國晶圓代工廠，以及日本半導體材料，來串成半導體供應鏈網路。華府已通知台、日、韓三國，在 8 月底前答覆是否有參加意願，不過韓國政府到目前為止的態度慎重。

韓國 2021 年的半導體出口金額當中，約有 39%(約 502 億美元) 是輸往中國；而在三星電子和 SK 海力士的整體營收當中，中國市場所占的比例也都超過 30%。

韓國政府之所以希望參加 Chip 4 的預備會議，目的是要在初期階段就參與相關規定草擬，期盼以最大限度來反映出韓國立場。韓國總統辦公室的相關人士表示，「透過 Chip 4 的參加，可在情報方面進行交換，希望對韓國半導體產業的未來做出貢獻」，「和主要半導體製造國、技術力持有國合作，來維持技術上的差距；另外維持市場支配能力，也合乎韓國利益」。

韓國政府因顧及 Chip 4 很可能引起中國反感，因此打算在 Chip 4 預備會議上提出「不要對特定國家實施排除或限制」的建議，希望能朝著這個方向進行合作。韓國政府相關人士表示「Chip 4 不是孤立中國的排他同盟」，「韓國參加 Chip 4，也應該可以在供應鏈方面和中國合作」，希望能在相關協議的運用上，能夠有不對中國造成刺激的方式。

中、韓外長周二 (9 日) 即將在青島進行會談，預料屆時韓國方面將尋求中方的充分理解。