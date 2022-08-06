DRAM價格連月下滑 三星SK海力士前景堪憂

外媒週五 (5 日) 報導，由於市況疲弱，DRAM (動態隨機存取記憶體) 價格連續第二個月下滑，這對三星 (Samsung)、SK 海力士 (SK Hynix) 來說是個壞兆頭。

市調機構 DRAMeXchange 和韓聯社旗下金融機構 Yonhap Infomax 調查顯示，用於個人電腦的 8Gb DDR4 DRAM 週四平均合約價格為 2.91 美元，較一個月前的 3.27 美元下跌 11%。

這個價格也較 6 月 10 日現貨價格下跌 18%，較年初價格下跌 20.1%。

三星去年穩坐全球 DRAM 龍頭寶座，銷售額近 419 億美元 (圖片：AFP)

全球經濟前景不樂觀，導致需求下滑，隨著 DRAM 價格連續第二個月下跌，三星、海力士等相關廠商業績前景堪憂。

全球 DRAM 市況不佳的情況還可能延續到明年，TrendForce 預計，2023 年 DRAM 市場規模成長僅 8.3%，是歷年來首度低於 10%，研判 供過於求的情勢下，DRAM 市況至少到 2023 年仍相當嚴峻，價格恐將持續下滑。

研調機構 IC Insights 報告指出，DRAM 市場歷經多年起伏，現今全球主要供應商僅剩 3 家成為寡占市場，包括三星、SK 海力士與美光 (MU-US) 佔據去年整體 DRAM 市場產值高達 94%，三星與海力士更高達 71.3%。