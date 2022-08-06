DRAM價格連月下滑 三星SK海力士前景堪憂

DRAM價格連月下滑 三星SK海力士前景堪憂 (圖片：AFP)
DRAM價格連月下滑 三星SK海力士前景堪憂 (圖片：AFP)

外媒週五 (5 日) 報導，由於市況疲弱，DRAM (動態隨機存取記憶體) 價格連續第二個月下滑，這對三星 (Samsung)、SK 海力士 (SK Hynix) 來說是個壞兆頭。

市調機構 DRAMeXchange 和韓聯社旗下金融機構 Yonhap Infomax 調查顯示，用於個人電腦的 8Gb DDR4 DRAM 週四平均合約價格為 2.91 美元，較一個月前的 3.27 美元下跌 11%。

這個價格也較 6 月 10 日現貨價格下跌 18%，較年初價格下跌 20.1%。

三星去年穩坐全球 DRAM 龍頭寶座，銷售額近 419 億美元 (圖片：AFP)
三星去年穩坐全球 DRAM 龍頭寶座，銷售額近 419 億美元 (圖片：AFP)

全球經濟前景不樂觀，導致需求下滑，隨著 DRAM 價格連續第二個月下跌，三星、海力士等相關廠商業績前景堪憂。

全球 DRAM 市況不佳的情況還可能延續到明年，TrendForce 預計，2023 年 DRAM 市場規模成長僅 8.3%，是歷年來首度低於 10%，研判 供過於求的情勢下，DRAM 市況至少到 2023 年仍相當嚴峻，價格恐將持續下滑。

研調機構 IC Insights 報告指出，DRAM 市場歷經多年起伏，現今全球主要供應商僅剩 3  家成為寡占市場，包括三星、SK 海力士與美光 (MU-US) 佔據去年整體 DRAM 市場產值高達 94%，三星與海力士更高達 71.3%。

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