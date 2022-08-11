三星發表會登場 四大行動裝置新品懶人包

三星（Samsung）周三（10）舉行 Galaxy Unpacked 2022 全球線上發表會，一口氣推出四款全新的行動裝置產品，包括兩款摺疊手機 Galaxy Z Fold4 及 Galaxy Z Flip4、智慧手錶 Galaxy Watch5 系列、耳機 Galaxy Buds2 Pro。其中三星盼透過兩款新手機，能在不斷成長的市場中保持領先地位。

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 4。(圖片：三星)

三星全新的 Galaxy Z Flip4 搭載雙鏡頭，維持與前一代相同的 1,200 萬畫素，但主鏡頭升級到 1.8um 畫素面積元件，對比先前 1.4um 顯著提升進光量，夜拍亮度官方表示可提高 65%，不過廣角鏡頭的元件則與前一代相同，內螢幕也同樣維持 1,000 萬畫素的模組。

Galaxy Z Flip 4。(圖片：三星)

另外在封面螢幕預覽上新增支援實際比例，按兩下即能在封面螢幕看到拍攝全構圖畫面，更首支援人像模式拍攝。

該款手機將推出石墨黑、紫、粉金、藍 4 種顏色，售價 999.99 美元起（約新台幣 3 萬元起），預計於 8 月 26 日全球上市，台灣目前上市時間未定。

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 4。(圖片：三星)

Galaxy Z Fold 4 廣角鏡從前一代 1,200 萬畫素提升到 5,000 萬畫素，進光量也提升 23%，長焦段的鏡頭也提升到 1,000 萬畫素，並支援 3 倍光學與 30 倍數位變焦。但超廣角鏡頭則是維持 1200 萬畫素的模組。

值得注意的是，這次新增 AI 防手震變焦，偵測到變焦率超過 20 倍就會自動啟動，透過 AI 與演算法提升高倍率的影像清晰度。

該款手機將推出灰綠色、黑色、米色 3 種色，售價美金 1,799.99 元起（約新台幣 54,100 元起），預計於 8 月 26 日全球上市，台灣目前上市時間未定。

Galaxy Z Fold 4。(圖：三星)

Galaxy Z Fold 4 與 Galaxy Z Flip 4 螢幕更新率範圍皆為 1Hz 至 120Hz，比起前代 10Hz 至 120Hz 的範圍有所提升。

硬體方面，Galaxy Z Flip 4 與 Galaxy Z Fold 4 處理器皆為 Snapdragon 8+Gen 1，並且主打 30 分鐘就能回滿半數電力的功能。轉軸絞鍊設計雖然沒有更換材質，但結構重新設計減少一半的零件使用量且縮減尺寸，第三方測試有 20 萬次的耐用度。

同樣有耐久度疑慮的螢幕方面，這次使用 UTG 超薄可折玻璃在強度方面提升 45%，並且 Galaxy Z Flip 4 外側螢幕也升級為強度更好的 Gorilla Victus+。兩款機身尺寸更為緊湊並且延續先前 IPX8 防水設計。

另外 Galaxy Z 系列也在手機打開的 Flex 模式中，新增了 TouchPad 功能，在下螢幕能當觸控滑鼠般使用等功能以外，在 Galaxy Z Fold4 上更帶來全新 Taskbar，帶來更直覺、類筆電的使用體驗。

Galaxy Watch 5 & Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 5 系列。(圖片：三星)

Galaxy Watch 5 系列智慧手錶共有 2 種版本，分別是 Galaxy Watch 5 與 Galaxy Watch 5 Pro。Galaxy Watch 5 錶框有 40 與 44mm 尺寸，而 Galaxy Watch 5 Pro 錶框則是 45mm 單一尺寸。相較於前代產品，這次 Galaxy Watch 5 系列使用 BioActive 三合一感應器，能夠更為貼合皮膚量測出更精準的數據。新系列使用的都是 WearOS 系統，硬體方面採用 Exynos W920 處理器，配有 1.5GB 記憶體與 16GB 儲存容量。

Galaxy Watch 5 Pro 是為進階運動設計的智慧手錶，除了具備 Galaxy Watch 5 系列的標準功能，還支援匯入 GPX 格式離線地圖，可下載好路線文件到手錶上，以手錶作指向導航。電量方面，具備 590mAh 電池，日常可使用 80 小時，開啟 GPS 則可連續使用 20 小時。

售價部分，Galaxy Watch 5 分為藍牙與 LTE 版本，價格分別為 279 美元與 329 美元（分別約新台幣 8,380 與 9,840 元起）。 Galaxy Watch 5 Pro 藍牙版本 449 美元，LTE 版本則是 499 美元（分別約新台幣 13,490 與 14,930 元起）。兩款手表預計於 8 月 26 日全球上市，台灣目前上市時間未定。

Galaxy Buds 2 Pro

Galaxy Buds 2 Pro。圖片：三星

Galaxy Buds 2 Pro 進一步縮減尺寸，並且支援藍牙 5.3 規格的 LE Audio Ready 技術，除降噪效果升級之外，亦支援 24bit SSC 編碼與 Dolby Atmos 的 360 音訊。

續航力則維持與前一代相同表現，開啟主動降噪約 5 小時，關閉延長至 8 小時，充電盒則提供約 2 次多一些的電力，耳機本身具備 IPX7 防水。

Galaxy Buds 2 Pro 預計於 8 月 26 日全球上市，但台灣發售時間仍未確定，國外售價為 229.99 美元（約新台幣 6,883 元起）。