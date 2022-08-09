分析師：南韓無疑將入Chip 4 恐淪中國報復目標

以美國為首的 Chip 4 晶片聯盟預備會議定於下月初舉行，傳出南韓政府已表態有意參加會議，有分析師表示，南韓勢必會加入 Chip 4 聯盟，且恐因此淪為中國的報復目標。

南韓總統尹錫悅周一 (8 日) 向記者透露，是否參與 9 月初舉行的 Chip 4 預備會議，取決於南韓可否從中得利，相關部委也將從國家利益的角度來研擬加入事宜。

根據韓媒報導，下月預備會議可能針對具體議程項目、參與方式以及參與程度等問題展開討論，南韓政府計劃以國家利益最大化為重點發表意見，所有人的目光都聚焦在美國、南韓、台灣和日本的晶片合作談判如何展開，以及這將如何影響南韓對美中關係的戰略模糊 (Strategic Ambiguity) 政策。

考量到中韓經貿關係密切，南韓政府的潛在擔憂莫過於中國的反彈。有分析人士認為，南韓甚至可能成為中國的報復目標。

Sangsangin Investment & Securities 分析師 Jay Kim 稱，南韓無疑將加入 Chip 4 聯盟。考量到南韓有三成的記憶體輸往中國，若報復成真，這對南韓來說恐怕是一記重拳。

不過，鑑於中國有七成晶片由南韓進口，Kim 認為中國不太可能直接對南韓晶片業實施報復，但也無法排除對南韓其他產業，或是半導體先進材料領域進行報復的可能性。

目前，三星電子有四成的 NAND 記憶體產能位於中國西安，SK 海力士在無錫的 DRAM 廠占其總產量的五成。此外，南韓去年出口總額約 6444 億美元，當中有四分之一流向中國，南韓在零件和材料等中間財方面，對中國的依賴程度也明顯高於美國。

KB Securities 分析師 Kim Dong-won 指出，三星和 SK 海力士都必須考慮到地緣政治關係和美國晶片生產成本不斷上漲的事實，這使它們陷於更加兩難的處境。