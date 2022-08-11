萊茵河瀕臨斷航影響運輸及發電 歐洲能源危機加劇

受熱浪和乾旱影響，德國的萊茵河水位可能降到無法通行的水準，這將影響燃料和各種工業品的運輸，加劇歐洲的能源供給困境。

德國當局預估，位於法蘭克福西方、考布鎮 (Kaub) 一帶的萊茵河水位，預估將在周六 (12 日) 降到 40 公分，屆時載運柴油、煤炭的大多數駁船將無法航行。當局預估，隔日水位會進一步降到 37 公分。

歐洲正面臨數十年來最嚴峻的能源危機，由於俄國限制輸歐天然氣，天然氣價格大幅飆漲，企業轉而使用更多石油和煤炭。能源供給吃緊的影響也蔓延到整體經濟，工廠成本大漲，歐陸幾個主要國家的經濟瀕臨衰退。

德國電價周三跳漲到歷史新高，歐洲的天然氣和煤炭期貨也上揚，凸顯氣候變遷如何讓歐洲的能源擔憂加劇。

萊茵河水位降到危急水準，恐影響 Uniper 等公用事業的發電困難。(圖: AFP)

綿延 1300 公里長的萊茵河是歐洲經濟命脈，發源自瑞士阿爾卑斯山的山區，流經歐洲最重要的工業區，並在荷蘭鹿特丹附近流入北海。包括化學巨擘巴斯夫 (BASF)、鋼鐵製造商蒂森克虜伯 (Thyssenkrupp) 等，都仰賴萊茵河運輸重要原料。

巴斯夫周三說，如果考布一帶在未來兩周的水位降到 35 到 55 公分，一些駁船將無法航行，一些駁船則須減少載運量。

萊茵河水源來自雪水和雨水，近年由於夏季融冰速度超過冬季降雪量，萊茵河水量大受影響。瑞士當局曾警告，冰川銳減、加上去年冬天降雪量低於歷史平均，萊茵河的水位很可能降到危急水準。

極低的水位，也可能讓 EnBW、Uniper 等公用事業遇到發電困難。Uniper 最近才從德國政府獲得 170 億美元紓困金，避免破產。

經營德國主要燃煤發電廠的 Grosskraftwerk Mannheim 表示，雖然貨物運輸目前受到限制，但工廠煤炭庫存充足，還可以滿足好幾周的電力需求。

對工廠和發電廠來說，他們仍可透過公路或鐵路取得原料，但這些管道比起水路運輸成本高出許多，可能影響利潤。