高通膨來襲 基建股抗跌又能領息 大受歡迎。

近年來國人掀起存股風潮，高息股特別受到青睞。尤其目前通膨風暴來襲，錢越來薄，具有穩健息收又抗跌的類股，尤為吸睛。其中，基礎建設概念股具有低波動、穩定現金流、防禦通膨、分散投資等 4 大優勢，成為市場當紅炸子雞，持續吸引資金湧入。

海外市場也有優質存股標的

台灣人愛存股，除了台股之外，海外優質高息股亦可做為存股標的！如何挑選呢？不妨秉持兩大原則：長期穩健經營的公司及穩定的股息率。以此標準來篩選，基礎建設概念股皆符合條件，成為如今高通膨、升息循環、經濟放緩等多重不利因素之下，法人最想要加碼的資產。

原因就在於基建類股具有 4 大優勢，一是收益穩健：基礎建設範圍涵蓋廣泛，從蓋醫院、學校、鋪設水電瓦斯管線，以及建設鐵路、公路、港口、機場、通訊基地、零售物流中心等等基礎設施，都是其範疇。由於終端需求較穩定，抑或受到法令規範或長期契約等因素，基礎建設公司的現金流量及資本穩定度較高，長期股利收入可預測性較高。因此，基礎建設類股可說是高股利，且平均股利率表現可優於大盤。彭博資料顯示，基建類股每股盈餘逐年成長，且自 2007 年以來至今，基建股價指數平均股利率 3.75%，優於全球股市 (2.39%)。

二是防禦通膨：高通膨風暴來襲，抗通膨題材因而成為市場關注焦點，這正是基建類股的獨特優勢。因為多數基礎建設資產透過法規、特許經營權協議或是契約，可將通膨風險轉嫁給終端使用者，被視為是防禦通膨的資產。例如澳洲付費道路營運商 Transurban，對於雪梨 Westlink M7 公路的通行費，每季會隨著通膨調整。此外，根據歷史經驗顯示，當美國抗通膨債隱含的通膨預期高於 1.5% 期間，史坦普全球基礎建設指數平均月漲幅超過 1%，當通膨預期高於 2.5% 期間，基礎建設指數平均月漲幅達 1.78%。

三是波動度低、提供下檔保護：基礎建設提供水電瓦斯、運輸、能源等生活必要服務，需求相對穩定，受到景氣循環波動的影響較小，因此在各景氣循環期間，基建類股波動度會比傳統股票來得低，具有跟漲抗跌的穩健特性。除非是經濟嚴重萎縮，否則無論是景氣擴張、放緩或微幅萎縮，基建類股平均月報酬率仍能維持正數。即使遇到股市大幅修正，基建類股也相對抗跌，舉例來說，全球股市去年自 11/16 創高後，開始震盪走跌，至今跌幅已逾 21%，然而，基建類股卻仍能繳出正報酬，表現十分亮眼。

四是分散投資：基礎建設資產的獲利多跟法令規範或是契約架構有關，與傳統股債資產的相關性低，納入投資組合有助分散風險，甚至可以提高報酬。

基建基金 美盛凱利表現最突出

不過，海外選股難度高，該怎麼布局海外基建類股？不妨用存基金的方式，透過投資全球上市基礎建設公司的基金，以小額資金就能參與全球基礎建設的發展，也不用擔心流動性問題。

目前國內已有不少基建基金可供選擇，其中，以美盛凱利基礎建設價值基金表現最令人注目，該檔基金榮獲晨星永續投資 4 顆地球評等 (最高 5 顆) 及 MSCI ESG 之 AA 評等(最高 AAA)，而且年化配息率逾 3%，不管是短中長期績效，報酬率也都能優於同類型基金。長期來看，定期定額的報酬也十分穩健，1 年、3 年、5 年報酬率分別為 11.79%、22.83%、31.77%。

此外，美盛凱利基礎建設價值基金績效以 OECD 七大工業國通膨率，再加上 5.5% 做為績效指標，觀察其長期報酬率表現，也多能優於此指標，顯示該檔基金是不錯的抗通膨金融商品，這也是它的最大特色，因而受到法人及一般投資人青睞。

該檔基金經理團隊自 2006 年開始投資全球基礎建設股票迄今，投資經驗豐富，各經理人在基礎建設領域各有擅長，包括併購及未上市基礎建設經驗、債務融資及股權籌資、政府監管等等。

基金佈局方面，美盛凱利基礎建設價值基金以歐美市場為主，除了傳統的水電瓦斯、鐵路、公路、機場、港口等長期獲利穩定的公用事業之外，更納入最具前景的新興產業基礎建設。舉例來說，為了達到淨零排放目標，高盛證券預估，2020 年代每年綠色資本支出將達 6 兆美元，遠高於 2016~2020 年平均每年 3.2 兆美元水準，將是全球基建產業成長的主要驅動力。因此，該檔基金也布局了能源基礎建設、再生能源、通訊等新興趨勢產業，比重逾 2 成，兼顧『防禦、成長與趨勢』商機。

由於目前市場變數仍多，包括高通膨、升息、俄烏戰爭、經濟放緩等等，股市恐仍將劇烈震盪，因此，現階段選擇標的首重穩健表現。而基礎建設挾抗景氣循環、通膨轉嫁機制、高股利、評價面相對便宜和能源轉型政策加持等優勢，具有跟漲抗跌特性，相關產業也均是長期的議題，很符合投資人長期每年領股息的投資需求。加上綠色資本支出將推動基礎建設產業正式展開長期多頭，對照前波科技股數位革命和商品大多頭行情，基礎建設類股漲勢仍在初升段，投資人可趁此時積極進場卡位。

了解更多: https://event.franklin.com.tw/infrastructure-value-fund/index.html

延伸閱讀

1. https://event.franklin.com.tw/infrastructure-value-fund/index.html

了解更多美盛凱利基礎建設價值基金

2. https://news.cnyes.com/news/id/4917431

上市基礎建設的投資機會：通訊基建

3. https://news.cnyes.com/news/id/4917420

上市基礎建設的投資機會：再生能源、水務和機場

4. https://news.cnyes.com/news/id/4917413

為總經及產業前景把脈，基礎建設產業位處甜蜜點

5. https://news.cnyes.com/news/id/4916563

通膨及景氣壓力俱增，股債資金各尋防禦之地

6. https://news.cnyes.com/news/id/4916373

相較未上市基礎建設，上市基礎建設資產具備三大特色