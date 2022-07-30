美俄外長對談 俄國侵烏以來首次通話

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周五 (29 日) 和俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 通話，是兩人自俄國侵烏以來的首次對話，內容觸及烏克蘭局勢、糧食安全和換囚進展。

布林肯在國務院記者會中說：「我們進行坦率、直接 (frank and direct) 的對話。我要求克里姆林宮接受美方提出的實質建議，釋放惠蘭 (Paul Whelan，美國已退伍陸戰隊隊員) 和格林納 (Brittney Griner，美國女籃球星)。」

一名美國官員透露，兩人通話時間約 25 分鐘，雙方並無論戰，立場務實。

根據俄國外交部聲明，拉夫羅夫建議布林肯，在換囚議題上回歸「寧靜外交」(quiet diplomacy) 立場。

糧食安全、烏克蘭局勢

在糧食議題上，布林肯向拉夫羅夫強調，全世界都希望俄國履行與烏克蘭在土耳其達成的協議，即重新開放穀物和化肥出口，以緩解糧食危機。

俄羅斯外長拉夫羅夫 (右) 和總統普丁 (左)。(圖: AFP)

拉夫羅夫則向布林肯表示，美國的制裁措施，才是讓全球糧食處境變複雜的主因。

俄烏上周五簽訂協議重啟黑海的糧食出口，但協議達成才過一天，俄軍就再次以飛彈襲擊烏克蘭黑海港口城市敖德薩。

布林肯還警告拉夫羅夫，不要繼續分離烏克蘭國土，世界將不會承認被俄國分離的國土，如果俄國繼續推動計劃，美國會讓俄國付出更多代價。

拉夫羅夫表示，俄國將實現在烏克蘭「特別軍事任務」的目標，俄國外交部透過聲明說，若美國和北約持續挹注烏克蘭的軍力，只會加深烏克蘭的痛苦、延長衝突並讓死傷增加。