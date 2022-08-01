日元持續反彈 兌美元觸及6周新高 空頭快速撤離

美元兌日元周一 (1 日) 跌至六周新低，因市場繼續押注聯準會將放慢收緊政策，以應對面臨衰退風險的美國經濟。

日元連續第 4 個交易日反彈，升 0.45%，至 132.605 兌 1 美元，為自 6 月 16 日以來新高水準。原本熱門的做空日元交易，也隨著市場情緒的變化，而開始撤離。

自 7 月中旬低點起算，日元這波反彈幅度已經超過 5%。

商品期貨交易委員會 (CFTC) 的最新數據顯示，槓桿基金已將日元淨空頭期貨和期權部位，削減至 2021 年 3 月以來最低水位。目前約 23000 手的淨看空合約，還不到 4 月峰值時的三分之一。

Pepperstone Group 研究主管 Chris Weston 在周一的報告中稱，客戶最近大舉買入日元，且繼續對日元抱有積極看法。

渣打銀行駐新加坡的全球貨幣和宏觀策略師 Mayank Mishra 認為，美元兌日元和收益率差的周期性峰值可能已經出現，即使通膨攀高讓美國聯準會持續保持鷹派態度，對美國經濟衰退的憂慮，也會讓美債長期殖利率承壓。

他補充說，美國和日本之間的通膨調整後殖利率差正在縮小，10 年期實際美日公債殖利率利差，已從 6 月中旬的 1.5% 以上，縮小至 0.80%。

不過，日元今年迄今仍下跌約 15%，在 G-10 貨幣中表現墊底，因為在聯準會大幅升息之際，日本央行仍將利率維持在超低水位。

索尼金融控股金融市場研究主管 Maki Ogawa 表示，雖然日元跌勢可能已近尾聲，但在市場對聯準會路徑看得更清楚之前，仍舊會有一些震盪。「現在說匯率不會再觸及 140，還為時過早。」