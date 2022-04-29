〈美股盤後〉Meta狂飆逾17% 那指費半高歌猛進

臉書母公司 Meta 財報亮麗，為市場作多情緒帶來提振，消弭市場對美國第一季經濟成長意外萎縮的不安，科技股週四 (28 日) 迎來一波強勁反彈，四大指數氣勢如虹，標普大漲 2.47%，那指勁升 3.06%，創 1 個月來最佳單日表現，台積電 ADR 大漲 5.50%，引領費半衝高超過 5.5%。

數據方面，美國商務部公布第一季 GDP 季增年率為負 1.4%，大幅低於預期的升 1%，遠遜去年第四季成長 6.9% 的表現，主因是貿易逆差擴大，但消費支出低於預期。美國總統拜登聲明指出，美國經濟萎縮受到技術因素影響，反映美國經濟受到新冠疫情復熾、通膨惡化與烏俄戰爭的干擾。

政經消息方面，俄羅斯暫停向波蘭和保加利亞輸送天然氣，歐洲能源危機升級，德國不再反對全面禁止進口俄羅斯原油的禁令，德國和希臘準備向波蘭和保加利亞輸送更多天然氣。

美國國會眾議院以 417 票同意、8 票反對通過《烏克蘭重建資產扣押法》法案，敦促拜登政府出售俄羅斯寡頭因制裁而凍結的財產，並利用這些資金向烏克蘭提供額外的軍事和人道主義援助。

美中方面，美國財務部長葉倫為了降低創美國四十年來新高紀錄的通膨，釋出考慮降低對華報復性關稅的訊息。中國商務部新聞發言人高峰回應，雙方經貿團隊保持正常溝通，中方始終認為，美方單邊加徵關稅措施不利於中美，不利於世界，美方取消對華加徵關稅符合美國企業和消費者根本利益。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.12 億例，死亡數突破 623 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

週四 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全面攀高，資訊科技、通訊服務和能源板塊漲勢勢不可擋。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以 Meta 表現最狂。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.52%；Meta (原臉書) (FB-US) 狂飆 17.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.70%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.65%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.26%。

道瓊成分股逾半走升。Salesforce (CRM-US) 大漲 6.33%；Merck (MRK-US) 上漲 4.94%；Nike (NKE-US) 上漲 4.79%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.55%；安進 (AMGN-US) 下跌 4.28%。

費半成分股全數收漲逾 3%。AMD (AMD-US) 上漲 5.57%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 7.42%；高通 (QCOM-US) 大漲 9.69%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.58%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.35%；美光 (MU-US) 上漲 5.58%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.81%。

台股 ADR 僅中華電信收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.50%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 11.40%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 7.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.34%。

企業新聞

Meta (FB-US) 噴漲 17.59% 至每股 205.73 美元，創 2013 年以來的最大單日漲幅。Meta 最新財報令投資人喜出望外，儘管營收增幅創上市以來 10 年最低，但獲利卻優於華爾街預期，而且每日活躍用戶人數 (DAU) 回升。

Meta 財報令投資人喜出望外 (圖片：AFP)

推特 (TWTR-US) 上漲 1.09% 至每股 49.11 美元。推特公布 2022 年第一季財報，營收未達到預期，反映出廣告業務放緩，但推特實現獲利，而且活躍用戶數高於預期。

高通 (QCOM-US) 大漲 9.69% 至每股 148.19 美元，連帶推動費半漲勢。週三盤後公布 2022 會計年度第二季財報，營收年增 41%，再締新高，除了核心智慧手機事業外，車用、物聯網 (IoT) 業務表現均較去年顯著成長，顯示業務多元化策略取得成效，而且高通第三季財測優於市場預期。

速食界龍頭麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.85% 至每股 254.19 美元。得益於美國售價調漲和強勁的國際銷售成長，麥當勞第一季財報調整後每股獲利 2.28 美元，營收 56.7 億美元，優於預期，同店銷售額成長 3.5%，該公司將國內市場成長歸功於售價調漲和行銷促銷。

莫德納 (MRNA-US) 微漲 0.063% 至每股 142.52 美元。莫德納向美國食品暨藥物管理局 (FDA) 申請 6 歲以下兒童新冠疫苗的緊急授權使用。

經濟數據

美國上周（截至 4/23）初領失業金人數報 18 萬，預期 18 萬，前值報 18.5 萬

美國上周（截至 4/16）續領失業金人數報 140.8 萬，預期 140.3 萬，前值 140.9 萬

美國第一季 GDP 年增率初值報 - 1.4%，預期 1.1%，前值 6.9%

美國第一季核心 PCE 物價指數年增率初值報 5.2%，預期 5.4%，前值 5%

華爾街分析

投資人密切關注美股財報季，標普成分股企業約 50% 的公司公布財報，其中 76% 的公司獲利超乎預期。

National Securities 市場策略師 Art Hogan 認為，整個財報季帶來的好消息多於壞消息，可能有助於將投資人注意力從重創美股的不利宏觀因素轉移。

iCapital Network 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 研判，美股在很短的時間內進行修正許多，鑑於賣超，如果財報繼續優於預期，市場就可以準備好反彈，但問題是，這種反彈會持續多久。

隨著聯準會下月即將大幅升息並宣布縮表計畫。TS Lombard 首席美國經濟學 Steven Blitz 表示，聯準會 (Fed) 控制的股市的黃金時代即將結束，如果股市持續疲軟，消費者可能會在今年年底之前削減開支，更重要的是，有可能使明年支出前景更加疲軟。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主