馬斯克求親推特仍可能破局的三大因素

儘管特斯拉執行長馬斯克聲稱已備妥銀彈 465 億美元，推特也與馬斯克達成收購協議，不過，投資人仍擔憂馬斯克買下推特可能破局，推特 (TWTR-US) 週三下滑 2.09% 至每股 48.64 美元，跌至宣布交易以來的最低水平。



投資人在三大面向考量，擔心這筆交易可能破局，首先，投資人認為馬斯克可能最終決定不出售特斯拉股票來籌資，可能無法兌現 210 億美元的股權承諾。

投資人在三大面向考量，擔心馬斯克收購推特可能破局 (圖片：AFP)

馬斯克出爾反爾的行為早有先例，馬斯克曾在本月早些時候臨陣退縮，決定不在推特董事會任職，他曾在 2018 年宣布要以 720 億美元將特斯拉私有化，並交易資金已確保到位，但後來證實馬斯克撒謊，最終和美國證券交易委員會 (SEC) 達成和解。

再者，馬斯克不喜歡遵守規則的行為也讓投資人不安，這讓馬斯克可能比預期更早地取消收購推特。

馬斯克過去 1 個月內瘋狂發文，批評推特產品、董事會以及企業經營方針，如此番直言不諱的行為讓推特很感冒，因此推特在協議附加一項特殊條款，即收購完成前，馬斯克不得推文貶低推特或公司任何代表。

然而，不到一天，馬斯克就推文抨擊推特首席律師 Vijaya Gadde。

馬斯克指控，推特在 2020 年封鎖《紐約郵報》關於拜登兒子杭特 ‧ 拜登 (Hunter Biden) 報導的舉措非常不恰當。目前尚不清楚若馬斯克違反該協議的處置。

另外，這筆收購若破局，馬斯克僅需要支付 10 億美元的分手費，這對全球首富來說可是九牛一毛，因此馬斯克可以輕易退出。

美國雜誌《富比士》 (Forbes) 公布的馬斯克目前淨資產為 2400 億美元，根據《彭博》估計，馬斯克手上有約 30 億美元的現金，馬斯克反悔所付出代價其實並不高。

Westchester 資本管理公司的併購套利基金經理人 Roy Behren 表示，10 億美元的交易終止費不足以讓馬斯克三思而後行，在馬斯克淨資產和交易規模的背景下，這個費用低於人們的預期。