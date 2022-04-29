印度將推出開放電子商務網路 力抗亞馬遜、沃爾瑪

根據路透周四 (28 日) 報導，印度將於周五（29 日）推出開放數位商務網路（open network for digital commerce,ONDC），以結束美國電商巨擘亞馬以及大型零售商沃爾瑪在該國快速成長的電商市場主導地位。

印度將推出的 ONDC 能讓買賣雙方無論使用何種類型的應用程式，都能在該網路中彼此聯繫與交易。印度貿易部表示，ONDC 將在周五試營運，隨後再慢慢拓展。

印度政府文件稱，由於亞馬遜與沃爾瑪兩大跨國公司控制印度一半以上的電商貿易，不僅限制市場競爭，而且還給部分賣家優惠待遇，進而擠壓供應商的利潤。不過文件中並未指出供應商名稱。對此，亞馬遜與沃爾瑪旗下 Flipkart 並未立即回應。

文件中也提到，ONDC 目標是吸引 3,000 萬個買家與 1,000 萬個商家上線，並在 8 月之前服務範圍至少擴及 100 個城市。此外，ONDC 計畫也特別考量到服務小型商家與農村消費者，將提供買賣雙方當地方言應用程式協助溝通。

印度政府表示，ONDC 目前已經獲得零售商與風險投資公司的支持。印度國家銀行、印度工業信貸投資銀行（ICICI Bank）等銀行已經承諾向 ONDC 投資共計 25.5 億盧比（約 3,326 萬美元）。

在印度政府公布 ONDC 計畫前，該國反壟斷機構「印度競爭委員會」（CCI）對亞馬遜與沃爾瑪旗下 Flipkart 的國內賣家進行突檢，指控兩家公司違反競爭法。

印度零售業者是總理莫迪（Narendra Modi）的主要支持者，這些零售業者長期以來認為，亞馬遜與 Flipkart 的網路平台透過掠奪性訂價（Predatory pricing），讓遭到反壟斷調查的大型賣家受惠。

路透根據去年亞馬遜內部文件進行的一項調查顯示，該公司多年來一直在其平台上向一小部分買價提供優惠待遇，並利用這些優惠繞過印度法律，不過亞馬遜對此否認有任何不當行為。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤中股價上漲 4.68%，每股暫報 2,892.60，沃爾瑪 (WMT-US) 股價上漲 1.11%，每股暫報 155.94 美元。