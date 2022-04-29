〈財報〉英特爾Q2財測遜色 估全年PC需求降溫 盤後跌近4%

英特爾 (INTC-US) 周四 (28 日) 美股盤後公布 2022 年第一季財報大致符合預期，但因客戶砍單和 PC 設備需求減少，客戶端運算事業營收較去年下滑且遜於預期，英特爾並表達對中國防疫封控干擾供應鏈與全球 PC 需求降溫的擔憂，悲觀展望拖累盤後股價挫近 4%。

Q2 財測

營收：約 180 億美元，低於 Refinitiv 預期的 183.8 億美元

毛利率：51%

不計部分項目 EPS：70 美分，低於 Refinitiv 預期的 83 美分

英特爾財務長辛瑟 (Dave Zinsner) 表示，庫存挑戰應會持續至第二季，並在下半年緩解，並警告，中國的防疫封控正在加劇供應擔憂，且通膨可能導致全年 PC 市場降溫。

執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 也預料，全球晶片短缺將持續至少到 2024 年，因晶片商難以取得足夠的生產設備，來提高產量並滿足需求。

英特爾對 2022 年全年營收預期不變，估年增 2% 至 760 億美元，但將調整後 EPS 調升 10 美元，估達 3.60 美元，毛利率估為 52%。

截稿前，英特爾於盤後下跌 3.82%，報每股 45.05 美元。該股周四收漲 3.58%，報每股 46.84 美元。

Q1(截至 4 月 2 日止) 財報關鍵數據 (Non-GAAP)

營收：184 億美元，年減 1%，略高於 Refinitiv 預期的 183.1 億美元

毛利率：53.1%，去年同期為 58.8%

淨利：36 億美元，年減 35%

EPS：87 美分，去年同期為 1.34 美元，高於 Refinitiv 預期的 81 美分

(圖：英特爾財報)

營收按業務分拆

客戶端運算事業 (CCG)：93 億美元，年減 13%，低於 Refinitiv 預期的 94.2 億美元

資料中心和人工智慧事業 (DCAI)：60 億美元，年增 22%，低於平均預期的 69.1 億美元

網路和邊緣事業 (NEX)：22 億美元，年增 23%

加速運算系統和繪圖事業 (AXG)：2.2 億美元，年增 21%

自動駕駛事業 Mobileye：3.9 億美元，年增 5%

晶圓代工服務 (IFS)：2.8 億美元，年增 175%

季辛格去年 Q1 接任執行長後便大力調整製程技術路線圖，除了拓展晶圓代工服務外，也成立汽車部門，搶攻車用晶片市場，盼幫助英特爾盼扭轉近年頹勢，重奪在半導體領域的優勢地位。

為了執行技術路線圖，英特爾正在轉向下一代晶片架構與投資，這導致 Q1 營收下滑，拖累營益率自 35.1% 降至 23.1%。

觀察事業群表現，英特爾表示，部分客戶為消耗庫存而砍單，加上遠距教學設備需求減少，拖累 Q1 PC 晶片收入下滑，使客戶端運算事業營收較去年同期減少 13% 至 93 億美元。

含晶片、特定加速器、記憶體和 FPGA 技術的資料中心和人工智慧的事業群，上季營收達 60.3 億美元，年增 22%，但仍遜於預期。

季辛格表示，公司目標是加快新一代 Xeon 處理器 Sapphire Rapids 的推出時程，他並稱，擁有超大規模資料中心的公司都在排隊等待這項產品。