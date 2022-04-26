〈美股早盤〉投資人靜待大型科技股財報 市場情緒謹慎 四大指數齊挫

美國大型科技公司即將公布財報，投資人聚焦這些公司業績以了解通膨與消費者支出對企業造成的影響，市場對高通膨與全球經濟成長放緩感到擔憂，美股周二（26 日）開低走低，四大指數齊挫。截稿前，道瓊工業指數跌逾 300 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數跌 1.45%，標普 500 指數跌近 1%，費城半導體指數跌逾 2%。

美股今日開盤前企業公布的業績讓看漲美股的投資人鬆了一口氣，包裹貨運巨擘優比速（UPS）、奇異公司、百事可樂公布的財報都優於分析師預期，接著美國大型科技股 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 將於盤後公布財報，將成為投資人關心的焦點。

經濟成長放緩與通膨持續高漲的前景導致市場風險情緒高漲，這些風險包括新冠疫情、供應鏈中斷聯準會（Fed）收緊政策，以及俄烏戰事。美國投資人尋找投資組合緩衝風險影響的趨勢顯而易見，反應在避險看跌合約的相對成本達到兩年來最高。

中國新冠疫情延燒並且實施嚴格的封鎖措施，加劇投資人對全球經濟成長擔憂，導致近幾個交易日股市波動。此外不斷飆升的通膨也給企業與消費者帶來壓力，而 Fed 也暗示將加快收緊貨幣政策，市場擔心可能會拖累美國經濟成長。

國際油價方面，在經歷前一日交易日的挫跌後再度反彈，主因仍為市場對俄國供應與中國需求的擔憂，截稿前，西德州原油期貨站上每桶 100 美元大關，上漲 1.52%，報每桶 100.04 美元，布蘭特原油期貨上漲 1.64%，至每桶 104 美元。

截至台北時間周二（26 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

UPS(UPS-US) 早盤下跌 2.54%，至每股 184.82 美元

包裹貨運巨擘優比速（UPS）受惠服務價格提高以及電子商務產業的繁榮而大舉獲利，上季經調整後每股獲利報 3.05 美元，優於分析師預估的 2.88 美元，營收報 244 億美元，也優於市場預期的 237.8 億美元。該公司計劃在 2022 年將其股票回購規模翻倍，目標提高到 20 億美元。

3M(MMM-US) 早盤下跌 3.16%，至每股 143.91 美元

由於新冠疫情逐漸消退，市場對一次性 N95 口罩的需求下降，工業巨頭 3M 公司上季經調整後每股獲利年減 10% 至 2.65 美元，營收年減 0.3% 至 88 億美元。此外，烏克蘭戰爭導致該公司面臨成本增加，原物料和半導體短缺使其汽車製造部門生產緊張。

奇異 (GE-US) 早盤下跌 8.01%，至每股 82.68 美元

儘管奇異上季財報營收報 170.4 億美元、經調整後每股獲利報 0.24 美元，均優於市場預期的 169 億美元與 0.08 美元，但該公司執行長 Larry Culp 在聲明中表示，隨應對通膨、供應鏈中斷等其他不斷演變的壓力，預料全年獲利僅達公司先前預估的低端。奇異先前預估的全年每股獲利介在 2.8 至 3.5 美元區間，自由現金流為 55 至 65 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月耐久財訂單月增率初值報 0.8%，預期 1%，前值 - 1.7%

美國 2 月 S&P/CS20 大城市房價指數年增率報 20.2%，預期 19%，前值 18.9%

美國 2 月 FHFA 房價指數月增率報 2.1%，預期 1.5%，前值 1.6%

美國 3 月季調新屋銷售總數預期 76.5 萬戶，前值 77.2 萬戶

美國 4 月諮商會消費者信心指數預期 108，前值 107.2

華爾街分析：

Pepperstone Financial Pty 研究主管 Chris Weston 表示，對美國財報來說，這是一個重要的一周，儘管「中國是房間裡的的大象」（隱喻某件雖然明顯卻被集體視而不見、不做討論的事情或者風險），但業績很重要，風險情緒可能會走強。

經濟成長放緩和高通膨持續的前景，正導致市場情緒脆弱，Quadratic Capital Management LLC 投資長 Nancy Davis 稱，關鍵是 Fed 貨幣政策的走向，這是巨大的未知。

Banca Ifigest 機構客戶主管 Carlo Franchini 認為，美國可以不考慮實體經濟就以這種方式升息是不現實的，並稱他對歐洲央行的鷹派訊號也感到擔憂。