〈俄烏衝突〉俄國不滿Google散布「假新聞」 開罰1100萬盧布

俄國媒體塔斯社（TASS）周四（21 日）報導，莫斯科法庭稱 Google 未能下架關於俄烏衝突的「假新聞」與烏克蘭極右派製作的 YouTube 影片，對 Google 處以總計 1,100 萬盧布（約 137 萬美元）的罰款。

莫斯科塔甘斯基（Tagansky）地方法院周四表示，Google 在兩起案件中違反行政法規，分別處以 400 萬與 700 萬盧布。

塔斯社表示，莫斯克認為這些罰款涉及散布有關俄國軍隊在烏克蘭的損失與平民傷亡的錯誤數據，以及在 YouTube 上傳播烏克蘭極右派團體影片。對此，Google 並未回應。

與此同時，俄新社（RIA）周四報導也稱另一起針對 Google 的案件已經起草，因為 YouTube 上散布呼籲在俄國發起恐攻的影片。

俄國通訊監管機構本月稍早時曾表示，正採取措施懲罰 Google 在 YouTube 上「散布假新聞」的行為，並上月底就曾警告若 Google 不遵守規定將會對其開罰，此舉被視為控制外國科技公司與媒體傳播資訊的手段。

目前俄國已經封鎖一些外國社群媒體，包括 Meta(FB-US) 旗下的臉書與 Instagram，而該國社群媒體則盼能夠接手。儘管這些外國社群媒體在俄國境內面臨的壓力越來越大，但 YouTube 仍然可以使用。

截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 美股開盤前略漲 0.75%，每股暫報 2,580.00 美元。