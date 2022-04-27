馬斯克買推特後 臉書等社群媒體廣告營收將受惠 分析師指出兩原因

馬斯克日前以 440 億美元收購推特（Twitter），有幾家華爾街投行分析師認為，馬斯克入主推特後可能會採取的兩項措施將影響廣告收入，而其他社群媒體如 YouTube、Snap、Meta 和 TikTok 將因此受惠。

華爾街分析師認為，馬斯克接下來對推特採取的兩項措施可能會影響廣告收入，一是他極為強調的言論自由、二是讓用戶享受無廣告的付費服務。推特營收相當依賴廣告銷售，在最新的財報顯示，推特廣告收入約 14.1 億美元占其總營收最大比例。

馬斯克向來直言不諱，認為言論自由對社群平台至關重要，這意味著該平台內容審核可能越來越鬆。JMP 分析師周二（26 日）在報告中指出，各大品牌不希望自己的廣告出現在錯誤訊息或仇恨言論旁邊，因此可能會減少在推特的廣告投放。

JMP 分析師稱，推特約 85% 的營收來自各品牌廣告，而言論自由是馬斯克主打的首要任務，考慮到品牌安全，廣告商可能將預算轉向其他社群媒體管道，預估 YouTube、Snap(SNAP-US)、Meta(FB-US) 和 TikTok 可望受惠。

華爾街投行一直以來都相當注重社群媒體的內容的審查，因為這可能大幅影響營收，特別是依賴廣告收入維生的公司。在 2020 年 7 月非營利組織號召廣告商在整個 7 月都不要在臉書上投放廣告的「#StopHateforProfit」活動，呼籲不要讓臉書利用這些仇恨言論來獲利，包括聯合利華（Unilever）、星巴克 (SBUX-US) 等企業紛紛宣布暫停對臉書的廣告支出，嚴重影響臉書營收。

此外，在 2017 年時，可口可樂 (KO-US) 與微軟 (MSFT-US) 等品牌撤下 YouTube 上的廣告支出，原因是廣告被錯放在極端主義的內容旁邊。

另一方面，馬斯克似乎也對打造推特訂閱模式深感興趣，使用者訂閱後可減少平台廣告內容。他在一則目前已刪除的推文中表示，每個訂閱「Twitter Blue」付費服務功能的用戶都該有個認證標記，並稱如果沒有廣告的話，依賴廣告營收維生的推特制定政策的能力就會大幅增強。

MKM 分析師在周二的報告中寫道，這可能會讓 Pinterest(PINS-US) 和 Snap 等較小的公司受惠，與此同時，Evercore 分析師也稱，廣告業者很有可能會在 Reddit、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google、Meta、Snap 與 TikTok 等社群媒體上展開行銷活動。

Stifel 分析師也認同這種觀點，稱如果推特完全退出廣告業，這對其他社群平台來說是一項利多消息，因為推特在 2023 年可能產生約 70 億美元廣告營收將轉到其他平台，包括 Snap、Pinterest 和 TikTok 等。

截稿前，推特 (TWTR-US) 股價下跌 3.13%，每股暫報 50.07 美元。