〈俄烏衝突〉賀錦麗、祖克伯等29位政商名人 成為俄羅斯最新制裁目標

俄羅斯外交部週四 (21 日) 宣布最新的制裁名單，美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 和 Meta(FB-US) 創辦人暨執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 等 29 人將無限期禁止入境俄羅斯。

俄羅斯外交部增列美國公民禁止入境俄國的黑名單，被制裁的人包括：美國副總統賀錦麗、國防部副部長希克斯 (Kathleen Hicks)、國防部發言人柯比 (John Kirby)、Meta 執行長祖克伯、美國銀行執行長 Brian Moyniha、領英 (LinkedIn) 執行長 Ryan Roslansky、ABC 主播 George Stephanopoulos 和 CNN 主播 Bianna Golodryga 等 29 位美國政商界和媒體名人。

同時，俄羅斯外交部對 61 名支持加拿大政府反俄立場的官員、記者和軍事專家實施制裁。

俄羅斯外交部聲明指出，這些構成「恐俄」的政界高層、商人、專家和媒體記者，以及一些高級官員的配偶都無限期禁止入境俄羅斯聯邦。

俄羅斯自 2 月下旬入侵烏克蘭後，美國和其他西方國家對俄羅斯實施一輪又一輪猛烈的經濟制裁，而俄羅斯正積極反制。

俄羅斯禁封 Meta 旗下臉書和 Instagram 等社群媒體平台，聲稱這些服務犯有極端主義活動。俄羅斯 3 月還通過一項法案，那些在俄運營的外媒若報導有關俄羅斯軍隊或政府的「假」新聞，俄國可對這些媒體記者處以罰款或監禁。