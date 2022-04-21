〈俄烏衝突〉幣安將限制俄國部分用戶交易活動

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）周四（21 日）表示，將遵守歐盟對俄羅斯實施制裁削減其在該國提供的服務，並將根據俄國用戶持有加密貨幣價值限制交易活動。

幣安向用戶公告，持有價值超過 1 萬歐元（約 1.9 萬美元）加密貨幣的俄國公民、居住在該國的用戶，以及總部位於俄羅斯的公司，將禁止進行存款或交易活動，但仍能提領資金。該公司也稱，完成地址檢查並持有價值低於 1 萬歐元的俄國相關用戶帳號仍將保持正常。

歐盟在對俄國的第五輪制裁中，特別針對用於存儲、發送、接受與使用加密貨幣的錢包祭出限制，這是各國廣泛對俄國制裁的一部份，避免該國透過漏洞將資金轉出海外。

先前幣安、美國主要兩大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US)、Kraken 紛紛拒絕烏克蘭總統澤倫斯基要求全面禁止俄國用戶的呼籲。

其中幣安執行長趙長鵬當時聲稱，全面封殺無辜的俄羅斯平民是「不道德的行為」並表示幣安將遵守制裁規定，但「不會完全禁止」俄羅斯用戶。

如今，雖然幣安這些只針對部分用戶的限制措施有可能會對俄羅斯民眾造成負擔，但該公司表示，必須繼續引領產業實施這些制裁措施，相信所有其他主要的交易所都將盡快遵循相同的規則。