〈俄烏衝突〉俄羅斯聲稱成功「解放」馬立波 普丁：已下令不強攻亞速鋼鐵廠

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周四 (21 日) 表示，俄羅斯已經「解放」烏克蘭的馬立波 (Mariupol)，除了他下令「圍而不攻」的亞速 (Azovstal) 鋼鐵廠。基輔呼籲進行緊急會談，以挽救馬立波戰鬥人員和平民的生命。

外媒報導，馬立波形勢危急，戰鬥還未完全結束，但已接近淪陷。普丁已經向他的國防部長道賀，稱拿下馬立波是勝利「解放」。

不過，普丁下令他的部隊不要對亞速工業區發起總攻，而是圍困它，「要連一隻蒼蠅都進不去」。普丁稱，取消對亞速鋼鐵廠強攻的命令是為了保障俄國軍人的生命安全。

馬立波見證了這次戰爭中最激烈的戰鬥，烏克蘭當局估計，自俄羅斯於 2 月 24 日開始入侵以來，這座城市已有超過 21000 名平民死亡。

烏克蘭當局表示，幾百名缺乏食物和水的平民與烏克蘭軍隊第 36 營和亞速營，一起撤退藏身在亞速鋼鐵廠。亞速營副指揮官 Svyatoslav Palamar 稱，此地約有 1000 名平民、婦女和兒童，以及數百名傷員。

莫斯科企圖將馬立波與在 2014 年吞併的克里米亞，以及親俄羅斯的頓巴斯分離主義共和國連接起來。

兩名烏克蘭高級官員周三表示，他們準備與俄羅斯官員會面，就平民和在此地烏克蘭軍隊的安全通道進行談判。