〈財報〉搭上電商順風車 UPS第1季獲利超過預期

聯合包裹服務公司 (UPS)(UPS-US) 上季獲利優於預期，因為這家包裹快遞公司提高服務價格，靠電子商務產業的繁榮而大舉獲利。

自 2020 年 6 月掌管 UPS 以來，CEO 托米 (Carol Tome) 一直在推動該公司採取「更好而不是更大」的戰略，以高獲利的快遞為最優先考量，而非以量取勝。

UPS 還加強了對能產生更多營收和獲利的領域多加關注，包括醫療保健公司和中小型企業 (SMB)。

托米在財報聲明中指出，「我們網絡的敏捷性和戰略的持續執行，帶來又一季的強勁財務業績，讓我們朝著實現 2022 年的綜合財務目標邁進。」

這家總部位於亞特蘭大的公司股價在盤前交易中上漲 3.4%。

UPS 第 1 季調整後每股獲利為 3.05 美元，而分析師平均預期為每股 2.88 美元。

這家快遞公司重申其全年營收財測約為 1020 億美元。預計合併調整後的營業獲利率約為 13.7%，調整後的投資資本回報率將超過 30%。

根據 Refinitv 的 IBES 數據，UPS 上季營收為 244 億美元，超出分析師預期的 237.8 億美元。

其國內業務營收增加 7.7% 至 151 億美元。

UPS 表示，它計畫在 2022 年將其股票回購翻倍，將全年目標提高到 20 億美元。