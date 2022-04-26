重返推特指日可待？川普：我不會回去

推特董事會一致接受馬斯克以 440 億美元將這家社交媒體巨頭私有化，外界都在關注「言論自由絕對主義者」的馬斯克是否會讓美國前總統川普回歸推特平台，不過川普公開回應，他不會回去。

馬斯克週一在推特發文強調，「我希望即使是我最糟糕的批評者也能留在推特上，因為這就是言論自由的意義，人們在媒體平台討論對人類未來至關重要的問題。我還希望通過使用新功能增強產品、使演算法開源以增加信任、消除垃圾郵件機器人，並且對所有人進行身份驗證，讓推特變得更好。推特具有巨大的潛力，我期待與該公司以及用戶合作來發揮其潛力。」

在馬斯克言論自由的前提下，外界關注那些被封鎖的推特帳號中，有哪些人會回歸？目前最受矚目的就是美國前總統川普。

美國前總統川普不願回歸推特平台 (圖片：AFP)

拜登政府對川普回歸推特頗為忌憚，資深民主黨策略師 Mary Anne Marsh 猜測，川普將利用推特造成更大的破壞，以在 2022 年和 2024 年重新獲權，馬斯克沒有表示他會採取任何措施阻止川普。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，無論誰擁有或經營推特，拜登總統長期以來一直關注大型社群媒體平台的力量，因為這對大眾日常生活帶來影響。

不過，川普週一受訪時表示，即使馬斯克撤銷推特禁令，他也不會回到推特平台，他還將按計畫在一週內正式加入自創的 TRUTH Social 媒體平台，作為其唯一的發聲平台。

川普稱：「當我在白宮時，我們為推特做了很多事情。我對推特對待我的方式感到失望。我不會再回到推特。」

川普提到：「我希望馬斯克收購推特，因為馬斯克會改善這家媒體平台，而且他是一個好人，但我會堅持留在 TRUTH Social。」

2021 年 1 月 6 日美國國會暴亂後，推特以存在煽動暴力的風險，無限期禁止前美國總統川普使用其服務，臉書、IG 和 Snapchat 也加入封鎖行列。

之後，川普宣布將成立新社群媒體公司 TRUTH Social，並透過特殊目的收購公司 Digital World Acquisition 借殼上市。TRUTH Social 被視為推特和臉書的替代品，目前約有 100 萬用戶下載 TRUTH Social 應用程式。

馬斯克與推特達成協議的消息傳出後，推特 (TWTR-US) 大漲 5.66% 至每股 51.70 美元，Digital World Acquisition Corp.(DWAC-US) 週一暴跌 12.90% 至每股 35.71 美元。