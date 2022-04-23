道瓊血崩近1000點！投資人現在應該做哪3件事

俄烏戰爭、財報業績表現不佳與聯準會激進升息的前景，美股週五 (22 日) 遭遇大屠殺，道瓊狂瀉近 1000 點，創 2020 年 10 月 28 日以來最慘單日表現，多位金融專家建議投資人在市場動盪不安時期可以做三件事。

恐慌指數 VIX 週五噴漲逾 24% 至 28 以上，遠低於 20 的長期平均水平。最近市場疲軟讓許多投資人感到不安，許多人調整投資組合，將資金撤出股市，轉向購買黃金和美元，不過，多位金融專家建議投資人在市場動盪不安時期可以做三件事。

首先是切勿衝動認賠殺出。Pepperstone 研究主管 Chris Weston 呼籲投資人冷靜，目前進行交易並不適合所有人，它需要投資人專注研究什麼是市場噪音，什麼是買賣訊號，還要控制自身情緒。

金融專家呼籲投資人冷靜面對股海起伏 (圖片：AFP)

Bankrate.com 財務分析師 Greg McBride 認為，波動和修正是投資市場的常態，隨著今年聯準會啟動升息，想贏過大盤不會像過去 18 個月寬鬆時期那樣容易。

LendingTree 高級經濟分析師 Jacob Channel 提到，通常在股市暴跌或市場不穩定的情況下，最好的做法通常是將資金留在原處，永遠不要認賠殺出，對於那些投資指數基金或穩定公司的投資人來說，他們的投資十有八九會迎來反彈。

再來是審查投資組合。大通膨環境下，類股輪動明顯，Cereus Financial Advisors 總裁 David Haas 表示，市場低迷是一個很好的機會來審視投資人手上的投資組合，檢視是否仍反映投資人的目標配置。

最後是逢低買入。現在股票很便宜，Kaufman Rossin Wealth 投資長 Charles B. Sachs 表示，根據投資人的年齡和時間範圍，現在可能是不錯的買入時機點。

NerdWallet 投資專家 Alana Benson 表示，如果投資人現金水位足夠，現在請不要過分浪費時間，等待完美時機才進場可能不是最佳策略，因為投資人可能永遠買不到心中完美的最低價格。