消費者需求放緩 半導體股陷入艱困期 AMD一枝獨秀

券商 Raymond James 表示，在消費者需求放緩的情況下，AMD (AMD-US) 的定位可良好度過半導體股的艱困周期。

分析師 Chris Caso 周一 (25 日) 將 AMD 股票評級自「優於大盤」上調至「強力買進」，激勵股價上漲 2.55 美元或 2.89%，收每股 90.69 美元。

Caso 研究報告寫道：「鑑於消費者需求放緩和客戶庫存量增加的可能性，我們越來越擔心周期風險，我們喜歡長期驅動力強勁、周期性風險溫和，且估值有吸引力的半導體股，而 AMD 似乎在這方面處於有利地位。」

Caso 認為，無論是雲端還是企業領域，AMD 的數據中心業務市占率均會持續提升，且即將發布的 Genoa 新伺服器晶片可望使 AMD 領先英特爾 (INTC-US) 和台積電 (TSM-US) (2330-TW) 等競爭對手。

然而，個人電腦 (PC) 銷售仍是 Caso 主要擔心的領域，係因消費者需求出現放緩跡象。但即便如此，他仍樂觀地認為，隨時間推移，AMD 會成為市場長期雙頭龍，和英特爾互搶客戶。

只要市占率提升 1%，就能抵銷整體市場下降 5% 的衝擊，因此對 AMD 來說，比起市場成長程度，其市占表現更為重要。「我們近期的審視表明，市場對 AMD 的需求依舊紮實穩健。」

Caso 維持 AMD 目標價在 160 美元不變。本月稍早，Truist 分析師 William Stein 將 AMD 目標價自 144 美元下修至 111 美元，主張運算、消費者和通訊領域的半導體晶片需求滯後。

AMD 今年下跌 37%，Caso 認為，對於長期成長前景如此強勁的公司來說，這樣的估值相當具有吸引力。

總體而言，分析師仍對該股持樂觀態度。根據 FactSet 調查，39 位追蹤該股的分析師，62% 給予買進或加碼評級，36% 建議持有，僅 2.6% 認為該售出。