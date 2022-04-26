分析師：下調標普500指數目標價 估美股年底仍有望上漲

近期美股因通膨飆升、聯準會 (Fed) 激進升息預期等因素而籠罩低氣壓。RBC Capital Markets 分析師在週一 (25 日) 下調了標準普爾 500 指數的目標價。不過，他也強調美股在年底仍有望溫和上漲。

RBC Capital Markets 美國股票策略主管 Lori Calvasina 在一份研究報告中預估，標準普爾 500 指數今年年底將收於 4,860 點，低於先前預估的 5,050 點。

Calvasina 表示，近期美國公債殖利率上升，是下調標普 500 指數預估值的最大原因。近期美國 10 年期公債殖利率的上漲，減弱了今年投資美股的理由，但是並未完全摧毀美股可能的獲利表現。

報告指出，市場預期 Fed 將會大幅度升息，咬掉了部份股票估值。儘管如此，Calvasina 仍預期標準普爾 500 指數有望在 2022 年底「溫和上漲」。

Calvasina 說道，相對於其他地區，美股被視為避風港。自去年夏天以來，美股的表現持續優於非美股，在 2 月下旬俄羅斯入侵烏克蘭後，美股的領導地位再次上升。

此外，歐洲的衰退預期的增速比美國更快，而投資人也認為俄烏戰爭和中國封城對於美股的影響較小。

FactSet 數據顯示，美國 10 年期公債殖利率已從去年年底的 1.5% 左右攀升至約 2.8%。

Calvasina 指出，標普 500 指數的股息收益率吸引力已經減弱，截至 4 月中旬，只有 18% 的股票股息收益率高於 10 年期公債殖利率，表明標準普爾 500 指數的回報率已經有所降低。

Evercore ISI 的 Julian Emanuel 先前表示，他認為由於通膨已經達到頂峰，股市應該會開始走高，他將標普 500 指數年底目標價定於 4800 點。