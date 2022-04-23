〈美股盤後〉美股大逃殺！道瓊狂瀉近1000點 周線連四黑

HCA 醫療保健公司等財報業績表現不佳、聯準會激進升息的前景，市場情緒抑鬱不安，恐慌指數 VIX 週五 (22 日) 暴衝逾 17%，躍升至一個月以來新高，美元續揚，債市喋血，油價下滑，美股遭遇大屠殺，標普、那指和費半指數盡墨逾 2%，道瓊狂瀉近 1000 點，創 2020 年 10 月 28 日以來最慘單日表現。

債市週五拋售潮再現，2 年期美債升至近 2.72%，同時，10 年期美債殖利率維持在 2.9% 以上，為 2018 年 12 月以來最高。

美國聯準會主席鮑爾週四承認就業市場緊張，談及「升息前置」(front-end loading) 策略益處，暗示支持進一步大幅升息以遏制通膨。野村週五上修升息預期，由於美國經濟硬著陸風險提升，預測聯準會在 5 月升息 2 碼後，6 月和 7 月會議將各升 3 碼，自 1994 年以來首見。

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據據，市場預計聯準會將在 6 月升息 3 碼的可能性為 94%，高於週四的 70% 和一週前的 28%。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表態反對一次升息 3 碼，因為這將重擊美國經濟，梅斯特發表評論後，美股一度短暫收斂跌幅。

綜觀本週，道瓊週跌 1.9%，連續第四週走跌，也是過去 11 週中第 9 週下跌，那指本週表現落後，週跌 3.8%，標普週跌 2.8%，延續第三週頹勢。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.08 億例，死亡數突破 621 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

週五 (22 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊肅殺一片，材料、醫療保健和通訊服務板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.78%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.11%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.66%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.41%。

道瓊成分股全軍覆沒。開拓重工 (CAT-US) 大跌 6.55%；威訊通訊 (VZ-US) 下跌 5.64%；Nike (NKE-US) 下跌 4.72%；高盛 (GS-US) 下跌 4.35%；Visa (V-US) 下跌 3.83%。

費半成分股一片血染。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.31%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.42%；AMD (AMD-US) 下跌 1.90%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.02%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.50%；美光 (MU-US) 下跌 2.13%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.21%。

台股 ADR 僅中華電信倖免。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.03%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.04%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.02%。

企業新聞

HCA Healthcare (HCA-US) 暴跌 21.82% 至每股 210.64 美元，拖累醫療保健板塊，聯合健康 (UNH-US)3.07%。HCA Healthcare 公布喜憂參半財報業績，並在疫情和成本上升的影響下下修全年財測。

美國服裝飾品零售商 Gap (GPS-US) 暴跌 18.04% 至每股 11.72 美元。Gap 週五調降 2022 財年第一季的銷售財測，理由是其 Old Navy 業務面臨「執行挑戰」，並宣布本週該部門 CEO 格林 (Nancy Green) 將卸任。

美國運通 (AXP-US) 隨大盤下跌 2.80% 至每股 180.54 美元，美國運通公布的第一季獲利超過華爾街預期，得益於其全球持卡人的強勁支出，因為消費者對旅遊和娛樂的需求重回疫情前水準。

推特 (TWTR-US) 逆市升 3.95% 至每股 48.93 美元。全球首富馬斯克新創立 3 間 X Holdings 控股公司，作為他收購推特的一個前奏，此前還傳出正與私募股權巨頭 Thoma Bravo 就合作收購推特進行商談。

中概股普遍跑贏大盤，京東 ADR (JD-US) 上漲 2.64%，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 漲 0.52%。美國持續不斷將中概股列入預備摘牌名單，不過中國證監會指出，美中談判進展非常順利，相信審計底稿的不確定性將會很快移除。

經濟數據

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 58，前值 58.8

華爾街分析

COMERICA 財富管理公司投資長 JOHN LYNCH 表示，鮑爾鷹派評論和一些令人失望的財報消息相結合，讓投資人在周末前無法應對。此外，基於美債平衡通膨率飆升，這為價格壓力持續存在的可能性提供比新聞更強而有力的證據。



WedBush Securities 高級副總裁 Stephen Massocca 表示，市場擔心通膨將促使各國央行進一步緊縮貨幣政策，速度超過投資人的預期，這將對包括股票在內的資產定價產生負面影響，如今大家看到通膨開始對企業財報產生影響，而且更普遍了。



哈里斯金融集團的管理合夥人 Jamie Cox 表示，市場對聯準會政策失誤的可能性越來越大而感到非常不安。當官員建議升息 50 個基點時，市場立即開始嘗試定價 75 個基點，這真是瘋了。大多數投資人最好忽略定價瘋狂陰謀並靜待利率實際變化情況。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主