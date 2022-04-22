GAP調降本季財測 宣布Old Navy部門CEO去職

Gap Inc. (GPS-US) 周五 (22 日) 調降 2022 財年第 1 季的銷售財測。理由是其 Old Navy 業務面臨「執行挑戰」，並宣布該部門 CEO 格林 (Nancy Green) 本周將去職。Gap 股價在盤前交易下跌 18%，開盤後下跌逾 20%。

Gap 現在預計與上年同期相比，第 1 季銷售將出現 10-15% 的下降，之前的預測是 5-10% 的下降。

該公司周四 (21 日) 晚間表示，CEO 辛格爾 (Sonia Syngal) 將與 Old Navy 團隊密切合作，在外部尋找格林的繼任者。

在格林突然去職之際，Gap 正努力應對持續的物流中斷和可能削減消費者支出的通膨上升。

該公司在 3 月初公布財報業績時表示，混亂的供應鏈對其 Old Navy 部門尤其困難，該部門的銷售目標是低收入消費者。在某些情況下，延遲發貨意味著零售商手頭沒有足夠的商品來滿足購物者的需求。

在第 4 財季，Old Navy 的同店銷售額與 2019 年的水平相比持平。

Gap 周四表示，它還採取「更積極的方法」來平衡其在 Old Navy 的商品分類，從而提高了促銷水平。它沒有進一步澄清這個問題，但更多的降價動作可能會影響獲利。

Gap 表示，將在 5 月 26 日公布上季業績時提供最新的 2022 財年展望。