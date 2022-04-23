〈紐約匯市〉美元攻上101 周線連四紅 英鎊、澳紐幣重貶

隨著聯準會 (Fed) 鷹派立場越來越堅定，美元指數周五 (22 日) 繼續上攻，收盤站上 101 大關，連續四周收紅，強勁表現壓制其他主要貨幣，英鎊、澳紐幣均重貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.54%，報 101.12，是 2020 年 3 月來最高，本周漲 0.61%，今年迄今已漲 5.7%。

Evercore ISI 固定收益策略師 Stan Shipley 說，總體經濟基本面依然指向更高的美元，短期公債殖利率和同期主權債殖利率均為正值，且全球通膨率還是很高。

聯邦基金期貨定價顯示，市場預期 Fed 5 月和 6 月都將升息，今年累計升息幅度將達近 250 個基點，市場並將 7 月升息 50 個基點的預期納入定價。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 美洲已開發市場策略主管 Calvin Tse 說：「就算 Fed 連續三個月升息兩碼，利率仍處於低點或低於中性水平，即使升息措施到位後，政策仍是寬鬆的，因此央行不會覺得這是過度緊縮。」

歐元兌美元貶 0.39% 至 1.0794 美元，歐洲央行 (ECB) 官員近期釋出混雜信號。

在副總裁 Luis de Guindos 加入其他官員行列，呼籲提早結束資產購買計畫並在 7 月升息後，總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周四 (21 日) 發表鴿派言論，警告歐元區經濟前景可能遭下修。

另一方面，投資人也在等待本周日 (24 日) 法國總統大選第二輪投票結果。最新民調顯示，法國現任總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 將以約 55% 的選票擊敗極右翼對手雷朋(Marine Le Pen)，相較首輪投票，兩人差距逐漸拉開。

市場此前分析，若雷朋當選，歐元將面臨壓力，因為這會導致法國與歐洲盟友的關係走向緊張。

在公布疲軟經濟數據和央行言論後，英鎊兌美元貶 1.5% 至 1.2837 美元，是 2020 年 10 月以來最低。

英國周五公布 3 月零售銷售急遽下滑，月減 1.4%，降幅遠大於預期，生活成本上升明顯打擊消費支出，導致可自由支配支出低落。

隨著通膨、高稅收和俄烏戰爭等不確定性，對消費者和企業造成衝擊，英國央行 (BOE) 總裁 Andrew Bailey 周四暗示可能降低升息力道，擔心過度緊縮可能使英國陷入經濟衰退。

美債殖利率飆升，打壓對風險較敏感的貨幣，澳幣兌美元貶 1.82% 至 0.7237 美元，是 3 月中旬以來最低，紐幣兌美元貶 1.49% 至 0.6631 美元，創 2 月來最低價。

美元兌日圓微升 0.01% 至 128.43 日圓，變動不大，但仍處於 20 年低點附近。自年初以來，日圓兌美元匯率已跌逾 10%。

日本央行總裁鈴木俊一周四表示，同意與美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 就匯率走勢進行密切溝通，但沒有說明藉由干預匯率來阻止日圓貶值的可能性，對此，交易員普遍抱持謹慎態度。

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