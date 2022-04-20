小摩：現在是成長股和價值股進場布局的好時機

摩根大通 (小摩) 週二 (19 日) 策略師 Marko Kolanovic 指出，在投資人過度悲觀拋售股票後，現在是成長股和價值股進場布局的好時機。

隨著烏俄戰爭、大宗商品價格失控、聯準會緊縮政策影響，每週美國 - AAII 散戶投資人情緒指數跌至 30 年來新低，僅約 16% 的受訪者對股票持樂觀態度，48.42% 的受訪者看空股市。

每週美國 - AAII 散戶投資人情緒指數跌至 30 年來新低 (圖片：財經 M 平方)

小摩在 4 月初發布一份報告建議投資人獲利了結並減持股票，但這並不意味著小摩完全看空股市。

小摩策略師 Kolanovic 週二發布報告指出，由於去年同期基期效應 (Base Effect) 被低估、新冠疫情趨緩，隨著增長放緩而需求疲軟，預期通膨即將放緩，特別是美國中期選舉接近。Kolanovic 此言暗示聯準會升息可能會在夏末和初秋暫停，

隨著大宗商品價格飆升，傳統上被歸類為價值股的能源和礦業板塊獲益大幅增長。而且一些成長型股已經被拋售，以至於這些股票估值現在相當便宜。

Kolanovic 提到，由於大宗商品超級週期、全球央行貨幣政策分歧，以及第一季高 β 值股票和成長股遭過度拋售等宏觀環境中，這種情況很不常見，目前卻發生了，他建議投資人逢低承接成長股和價值股。

Kolanovic 寫道，美股近期可能出現反彈，投資人可以構建一個「槓鈴投資組合」，將傳統成長股 (如科技、生物技術等) 和傳統價值股 (如金屬、礦業) 囊括其中。