〈美股早盤〉美債殖利率回落 投資人擺脫Netflix財報影響 美股開高

美國公債殖利率從高點回落，透露市場對通膨與押寶聯準會（Fed）升息的緊張情緒得到安撫，美股周三（20 日）開高，不過 Netflix 公布最新的黯淡財報可能讓接下來即將公布財報的特斯拉與那斯達克指數承壓。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.59%，那斯達克綜合指數下跌 0.19%，標普 500 指數漲 0.43%，費城半導體指數漲 1.51%。

美國 10 年期公債實質殖利率（即經過通膨調整的殖利率）自 2020 年 3 月以來首次由負轉正，暗示有可能恢復到疫情前的正常水準。但隨投資者評估俄烏戰爭對經濟成長的挑戰，以及通膨觸頂的可能性，全球債券殖利率迅速下滑。美銀表示，已開始做多 10 年期美國公債。

儘管聯準會（Fed）官員發出鷹派訊號，美國公債仍走高。芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）日前表示，在抑制物價壓力的行動中，利率可能會超過中性水準。

另一方面，歐洲央行（ECB）理事會成員 Martins Kazaks 表示，歐洲央行可能最早在 7 月份升息，面對「重大」通膨風險很可能需要在今年晚些時候進一步收緊政策。

個股方面，Netflix 今日美股開盤前股價下跌逾 28%，儘管獲利優於市場預期，但營收不及分析師預估，第一季全球用戶流失 20 萬人，加上公司坦言營運成長大幅放緩，股價斷崖式暴跌。

Netflix 表示，這在一定程度上是競爭加劇的結果，這對其他與串流媒體相關的股票是有利的，但也表示公司在疫情期間，已經快速增加新客戶。

Netflix 財報意味著未來成長將會放緩，對於其他在「宅在家」趨勢剛出現時快速積累新客戶的科技公司來說，是一個負面訊號。亞馬遜 (AMZN-US)、迪士尼 (DIS-US) 和 Roku(ROKU-US) 盤前股價分別下跌 0.33%、4.42 % 和 7%。截至周二收盤，這四檔股票的總市值已接近納斯達克總市值的 10%，周三早盤讓該指數承壓。

此外，美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 即將公布財報，Netflix 的挫敗增加市場對特斯拉財報的不確定性擔憂。

有分析人士預估，特斯拉的每股獲利將從前一個季的 2.54 美元降至 2.36 美元，不過仍相當於去年同期 0.93 美元的兩倍之多，營收將降至 176.3 億美元。

國際油價方面，因美國石油庫存減少，以及對俄國與利比亞供應趨緊的擔憂，推動油價從前一交易日的大幅下跌中反彈，截稿前，5 月到期的西德州原油期貨上漲 1.2%，至每桶 103.80 美元，6 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.94%，至每桶 108.26 美元。

截至台北時間周三（20 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤暴跌 31.56%，至每股 238.58 美元

串流影視平台龍頭 Netflix 周二盤後公布財報，第一季全球用戶流失 20 萬人，是 2011 年 10 月後首次衰退，加上公司坦言營運成長大幅放緩，未來營運困難會增加，不利狀況讓 Netflix 盤後股價暴跌逾 25%，拖累相關族群如 Spotify(SPOT-US)、迪士尼 (DIS-US) 及 Roku(ROKU-US) 等股價下跌。

寶僑 (PG-US) 早盤上漲 2.55%，至每股 163.48 美元

寶僑公司（Procter & Gamble）為應對通膨祭出的漲價策略奏效，2022 會計年度第三季財報表現亮眼，營收成長 7% 至 193.8 億美元，剔除一次性項目後每股獲利報 1.33 美元，雙雙優於市場預期的 187.3 億與 1.29 美元。

儘管寶僑將今年營收成長預期從先前的 3% 至 4% 調升到 4% 至 5%，並將內生性成長率（organic growth rate）從 4% 至 5% 調升到 6% 至 7%，但預料其今年的核心每股獲利將處於之前財測區間的低端，僅達預測範圍 3% 至 6% 的下限。

ASML(ASML-US) 早盤上漲 4.41%，至每股 644.34 美元

半導體設備製造商 ASML 公布 2022 會計年度第一季財報好壞參半，營收年減 19% 至 35.34 億歐元、每股獲利報 1.73 歐元，毛利率報 49.0% 低於去年同期的 53.9%，淨利年減 47.8% 至 6.95 億歐元。FactSet 調查分析師預計淨利為 7.2 億歐元、每股獲利為 1.75 歐元，營收方面 ASML 上季營收高出預期約 5,000 萬歐元。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月成屋銷售總戶數預期 580 萬，前值 602 萬

美國上周（截至 4/15）EIA 原油庫存變動預期 253.3 萬桶，前值 938.2 萬桶

華爾街分析：

包括 Ralph Axel 在內的美銀策略師給客戶的報告中寫道，預料本度通膨率將觸頂，到 2023 年將穩步下降；相信這將緩市場對通膨的恐慌程度，並允許利率下降。

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 表示，美債殖利率回落有助市場走穩。不過殖利率也並非影響股市走向的唯一因素，陸續公布的財報也可能左右走勢。根據瑞信（Credit Suisse）數據，迄今為止，標普 500 指數成分股公司的每股獲利超過預期的 8%。

券商 Oanda 分析師 Jeffrey Halley 表示，到目前為止值得慶幸的是，除了 Netflix 財報之外，美國的財報季相對來說沒有什麼麻煩，但稍後特斯拉盤後公布財報時，可能又會面臨另一項挑戰。

Abrdn 投資經理 James Athey 表示，今年下半年似乎將面臨更大的經濟挑戰，在迎消費逆風的同時，貨幣政策正在收緊，政府債券往往在經濟緊張時其表現良好。