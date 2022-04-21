〈美股熱門股〉Netflix上季訂戶數銳減 分析師紛紛降評 盤中崩跌逾35%

串流媒體 Netflix 周三（20 日）盤中股價暴跌逾 35%，此前該公司財報顯示，上季訂閱用戶減少約 20 萬，為 10 多年來首見，黯淡的業績與疲弱的前景導致華爾街分析師對 Netflix 長期成長潛力感到擔憂，紛紛下調股票評等。

截稿前，Netflix(NFLX-US) 盤中股價下跌 35.72%，每股暫報 224.10 美元。

Netflix 表示，一些不利因素正在影響承漲，包括競爭加劇和疫情限制鬆綁。該公司過去受惠新冠疫情防疫措施，業績表現亮眼，但近幾月來隨著疫苗普及與限制放寬，用戶花在平台上的時間減少了。

此外，家庭成員之間共享帳號，以及串流影音平台的競爭，也影響 Netflix 營收，該公司預估，約有 1 億家庭用戶共享訂閱方案。

Netflix 為提振營收成長，表示正在考慮推出內含廣告版本的低價訂閱服務，並暗示將打擊共享訂閱方案。雖然分析師們似乎普遍對這些舉措感到樂觀，但他們指出，這並非解決用戶數量問題的短期方案。

美銀分析師在周三報告表示，儘管 Netflix 重新加速成長的計畫，例如限制密碼共用或採取廣告模式等方法能奏效，但該公司也坦承短期內不會產生明顯的影響，要等效果顯現需要很長一段時間。在 Netflix 這份令人失望的財報中，美銀是至少 9 家下調 Netflix 股票評級的公司之一。

Pivotal 分析師 Jeffrey Wlodarczak 表示，在 Netflix 第一季用戶數海量下滑，以及用戶數量、財報表現疲弱後，下調 Netflix 用戶數量預期，且大幅推遲該公司獲利預估，將該股評等從「買入」（Buy）下調至「賣出」（Sell）。

富國銀行分析師將 Netflix 股票評等下調至「中性」（equal weight），並稱：「在我們看來，訂閱人數負成長和透過投資重新加速營收，是對 Netflix 的致命打擊。」

調研公司 Wolfe Research 報告寫道，用戶成長比預期疲弱，因此其他串流媒體平台如迪士尼、Roku 等公司財報可能也會看到類似壓力，不過 Netflix 的獨特之處在於滲透率非常高，尤其在共享密碼方面，因此仍看好該公司，維持「優於大盤」（outperform）評等。

截稿前，其他幾家串流媒體股票也受 Netflix 聯袂下跌，迪士尼 (DIS-US) 盤中下跌 4.36%，每股暫報 126.05 美元，Roku(ROKU-US) 下跌 4.47%，每股暫報 111.64 美元。