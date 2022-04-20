〈俄烏衝突〉抵制俄羅斯！美財長葉倫僅出席部分G20會議

美國官員週二 (19 日) 透露，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 僅出席部分 G20 會議，以缺席方式抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

20 國集團 (G20) 財長、央行行長金融峰會將於 4 月 20 日在華盛頓開幕，會議將以混和方式舉行，各國代表可以親臨會場或是以視訊方式參加。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫 (Anton Siluanov) 將率團參加，但俄財政部暫未說明是否會親臨會場。不過，輪值主席國印尼 4 月 14 日曾透露俄羅斯將以視訊方式參加，而且基於俄財長遭美列入黑名單，視訊出席的機率相當大。

一名美國財政部官員週二透露，葉倫將出席週三舉行的 G20 財長會議開幕式，以展現對烏克蘭財長的支持，但葉倫將跳過其他有俄羅斯代表參加的會議。

這名官員透露，葉倫將在出席的會議中譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行徑，並敦促各成員國將俄羅斯踢出 G20。

葉倫曾公開表態，美國應將俄羅斯逐出 G20，若俄國官員出席 G20 會議，美方將予以抵制。

葉倫當時表示：「拜登總統明確指示，我也完全認同他，即俄國在任何金融機構都不能照常運作。他也要求將俄羅斯逐出 G20，我也明確地向印尼同僚表態，如果俄方出席該會議，我們將不會參與一些會議。」

葉倫週二在財政部一場活動上警告，烏俄戰爭進一步加劇先前物價和糧食供應壓力，粗估僅由於食品價格上漲，就可能使至少 1000 萬人陷入貧困，她呼籲國際金融機構採取具體行動，以有效應對這一問題。