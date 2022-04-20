看好非洲市場 Google將在肯亞首都建立首個產品開發中心

Alphabet 旗下 Google 表示，將在肯亞首都奈洛比（Nairobi）投資其首個位於非洲的產品開發中心，以服務非洲日益成長的網路用戶。

Google 表示，到 2030 年，非洲大陸將擁有 8 億網路用戶，以及占全球三分之一的青年人口，讓該區成為一個有吸引力的投資目標。

Google 產品副總裁 Suzanne Frey 與 Google 非洲分部負責人 Nitin Gajria 周二（19 日）共同在一篇部落格文章表示，公司正在替新的中心招募工程師產品經理、用戶體驗設計師與研究人員，幫助解決困難和技術挑戰，改善非洲用戶的智慧型手機體驗並建設更可靠的網路基礎設施。

Google 執行長 Sundar Pichai 去年 10 月曾表示，將在 5 年內投資 10 億美元（台幣 279 億元）推動非洲數位轉型，稱非洲有越來越多創新事業，如運用機器學習協助醫生診斷疾病，或是有企業協助奈及利亞貧困學生能線上學習。他認為，未來 5 年非洲將會有 3 億人有上網需求，其中許多年輕人有創造力和創業精神。

該公司已經在迦納首都阿克拉（Accra）建立人工智慧中心，專注各種挑戰創新。

與此同時，微軟 (MSFT-US) 也一直在肯亞、奈及利亞投資技術開發中心，投資 1 億美元並在這兩個國家雇用數百名工程師。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 周三（20 日）美股開盤前股價略跌 0.12%，每股暫報 2,597.00 美元。