〈俄烏衝突〉IMF：俄羅斯經濟回不去了 制裁若再擴大 損害更大

國際貨幣基金 (IMF) 新任首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 周二 (19 日) 表示，俄羅斯因入侵烏克蘭而遭西方國家全面制裁，其經濟近期內將無法復甦，若制裁擴大到打擊能源出口，還可能見到進一步損害。

1 月加入 IMF 的古林查斯表示：「美國和西方國家的制裁與出口禁令讓俄羅斯經濟走上非常不同的軌跡，讓經濟不太可能出現衝擊事件過後常見的反彈。」

「只要這些制裁到位，且可以持續相當長的時間，俄羅斯經濟就會走上一條截然不同的增長軌跡。」

古林查斯說：「我們認為這點是真正損害俄羅斯未來經濟的大事，倘若制裁升級，損害還會進一步擴大，目前衝擊已經相當大，我們預料俄羅斯經濟不會出現反彈。」

IMF 周二以俄烏戰爭為由，調降全球經濟成長預期近 1 個百分點，同時也警告，通膨對現在許多國家來說，是一個「明顯且當前的危險」。

IMF 預估，今年俄羅斯 GDP 萎縮 8.5%，明年再下降 2.3%。

古林查斯在記者會上提到，西方各國對俄羅斯能源出口的制裁，可能導致俄羅斯 2023 年前的經濟產出縮減多達 17%。

他說，如果西方將能源納入制裁目標，俄羅斯的經濟實際上將陷入「獨裁國家」處境，只剩下寥寥無幾的貿易夥伴。雖然中國和印度等國家沒有跟進西方制裁俄羅斯，但二級制裁的威脅仍令與俄羅斯進行貿易者產生寒蟬效應，亦即與受制裁的實體做生意，恐令自身招致制裁。

雖然俄羅斯石油和天然氣目前大降價相當誘人，但持續的制裁恐迫使印度和中國未來更難抉擇，因為他們也需要持續和世界其他國家交易。

「繼續留在全球供應鏈非常重要，許多國家必須捫心自問，在新局面出現之際，希望自己身處什麼位置。」

古林查斯表示，俄羅斯盧布匯價回升，並不能掩蓋經濟的總體跡象，包括通膨數據上升。但另一方面，俄國貨幣當局也成功地利用資本管制和更高的利率來避免銀行擠兌、金融機構倒閉或「徹底的金融崩潰」。

然而，儘管 IMF 警告，倘若價格飆漲，世界其他地區可能更加動盪不安，但他表示，目前俄羅斯並未因能源和糧食價格上漲而引發社會不安。