〈分析〉債市預告經濟衰退？5大證據表明：莫慌！現在一切安好

「經濟衰退」一詞在本周新聞頻繁出現，但《Barron"s》認為，目前有理由相信經濟衰退尚未到達迫在眉睫的地步。

債市近日警訊頻繁閃現，令投資者緊張起來。美國公債殖利率曲線在 3 月最後一日出現 2019 年以來的首次倒掛 (又稱反轉) 之後，本周多次倒掛。

公債殖利率曲線倒掛，即短債殖利率高於長債殖利率，向來被視為經濟衰退前兆，因為高殖利率代表高風險，這意味著近期的風險高於長期風險，即經濟即將陷入困境。

此外，用以衡量整體經濟溫度的道瓊運輸指數 (DJT) 周三進入熊市區域，意味經濟可能陷入衰退。這些關鍵產業數據大敲警鐘，難怪投資者提心吊膽，似乎是時候關閉風險敞口了。

但其實，這些指標其實是混合訊號。

首先，以道瓊運輸指數來說，該指數在新冠疫情引起的經濟衰退發生前，確實在 2020 年跌入熊市領域，但其實在 2016 年和 2018 年也如此，但當時沒有發生經濟衰退。

再者，債市本身沒有單方面指向低迷。以投資級公司債殖利率來看，投資者對期債券相較美國公債的溢價微不足道，換句話說，投資者認為，近期的風險似乎不足以要求企業支付遠高於避險資產的殖利率。他們也不會迴避有風險的垃圾債券，理論上垃圾債券在經濟低迷時期最先被拋棄。

第三要討論的是，公債殖利率曲線本身的可靠性。

過去聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策就預示著經濟衰退，因為資金成本會越來越高，大眾和企業會撙節支出，導致經濟衰退。

雖然 Fed 確實將收緊貨幣政策，但此回是以非常溫和的速度推進，且 Fed 官員曾指出，由於勞動力市場強勁，經濟成長並未走到盡頭。一些人預估，今年某個時點美國失業率可望降低至 3% 以下，為 70 多年來首見。美國勞工部周四公布，初次請領失業救濟金人數下降程度超過預期，僅 16.6 萬人請領。

這是好消息，因為這意味大眾敢消費，證明在食品、燃料和住房等必需品成本上漲同時，消費者仍因工資上漲而有所緩衝。勞工時薪較去年同期增長 5.6%，雖然沒有跟上通膨步伐，但兩者之間的差距並未像眾人預期那樣發生寒蟬效應。

根據美銀證券數據，3 月份信用卡和簽帳金融卡總支出的 3 年均值上升 23.3%，大致與 2 月水準持平。

第四，美銀證券指出，大眾對汽車加油感受到的衝擊較小，因為在低收入消費者中，服裝支出 (初時因天然氣飆漲而回落的自由支配消費類別) 的 3 年支出均值，經歷 3 月頭兩周回落後已經反彈，在家具類別中也出現這樣的消費模式。

即使剔除食品和燃料 (無論價格高低都得買單的必需品)，低收入者的 3 年消費均值也一直領先。美銀分析師報告寫道：「低收入群體似乎正在擺脫油價飆漲的衝擊。」

此外，經歷疫情後，消費者荷包已經飽滿，有助推動牛市。據估計，在新冠疫情大流行期間，消費者超額儲蓄大約 2.5 兆美元，儘管近期他們不斷掏荷包消費，但 Fed 數據顯示，家庭金融債務在收入的占比處於數十年來的低點。

這並非代表投資者不須保持警覺心，勞動市場、消費者支出或公司債券中的負面改變仍可能引起擔憂，然而，就目前來說，狀況仍一切良好。