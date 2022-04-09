多檔運輸股遭降評、砍目標價 華爾街示警貨運市況衰退

美股運輸類股周五 (8 日) 持續向下修正，華爾街對急速惡化的運輸市況與貨運衰退風險表示擔憂，多家鐵路、物流公司遭分析師降評並下修目標價。

在昨日終結連續六個交易日的跌勢後，道瓊運輸平均指數周五收跌近 1%，過去八個交易日以來，該指數已跌 13.2%，跌幅遠高於道瓊平均指數的 1.2%。

黑線為道瓊運輸平均指數，藍線為道瓊平均指數 (圖：MarketWatch)

美銀證券 (BofA Securities) 分析師 Ken Hoexter 周五調降九檔運輸股評等，其中有兩檔股票遭雙重降評，摩根大通 (小摩)(JP Morgan) 分析師 Brian Ossenbeck 也砍了十幾檔運輸股的目標價。

Hoexter 表示，考量到需求前景惡化和運價急速下跌，他調降追蹤股票中約三分之一的股票評等。

慘遭 Hoexter 降評的運輸股有 UPS(UPS-US)、加拿大太平洋鐵路 (CP-US)、聯合太平洋公司 (UNP-US)、Saia(SAIA-US)、TFI International Inc(TFII-US)、ArcBest(ARCB-US)、Schneider National(SNDR-US)、Triton International(TRTN-US) 和 Werner Enterprises(WERN-US)。

Hoexter 認為，有跡象顯示運輸需求正在減弱，且和運能增加無關，貨運市場的信號已經越來越弱。

Ossenbeck 也調降多檔運輸類股的目標價與獲利預期，理由是卡車市況在 3 月下旬急遽惡化。相較於基本面差和近期央行官員的鷹派言論，他更擔心消費支出疲軟和企業備貨期結束。

Ossenbeck 表示，運輸業衰退風險正在上升，對於一個運能總是高於需求，且運價接近歷史高點的產業來說，這很可能無法避免。

有很多投資人問他下行空間還有多少，或是在歷經拋售後，什麼股票最具吸引力，但 Ossenbeck 仍建議目前最好不要進場。

他將 14 檔股票目標價下調至 262 美元，其中 UPS 目標價為 229 美元，但也調升羅賓遜全球物流 (CHRW-US) 和聯合太平洋公司的目標價與股票評等。