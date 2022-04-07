實質殖利率即將轉正 這幾檔高成長股投資人小心！

美國公債殖利率正在飆升，瀕臨令人擔憂股市的時點，而昂貴的個股如特斯拉 (TSLA-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 恐怕首當其衝。

股市近期尤其聚焦公債的實質殖利率，預期短期內該利率將保持上升趨勢。

債券的實質殖利率是名目殖利率減去預期的年化通膨率均值，例如周三 10 年期美國公債名目殖利率為 2.61%，而調整後預期通膨率為 2.84%，因此實質殖利率為 -0.23%。

投資者通常要求名目殖利率高於通膨率，如此在計入通膨後，其投資仍會增值。然而，10 年期公債的實質殖利率在整個新冠疫情期間幾乎都呈現負值，因為 Fed 在這段期間大量購入債券，推升債券價格，使名目殖利率下降。

但現在已有跡象表明，10 年期公債實質殖利率終於可返回正值領域，該利率自 12 月底的 -1.2% 一路攀升，周三又自周二的 -0.38% 上升至 -0.23%。

此外，美國聯準會 (Fed) 理事、副主席提名人布蘭納德 (Lael Brainard) 周二表示，打擊通膨是 Fed 首要任務，Fed 最快在 5 月開始縮減資產負債表，這意味 Fed 將減少其債券持有量，令公債價格面臨下行壓力並提高名目殖利率，從而推升實質殖利率。

10 年期美國公債名目殖利率已在周三收盤登上疫情時期以來最高水準，技術分析師認為還會再上升。

宏觀風險顧問公司首席技術分析師 John Kolovos 表示，10 年期美國公債名目殖利率可能很快會上升到 2.8%，意味如果未來 10 年的年化通膨率均值維持現行的 2.84%，那麼 10 年期公債實質殖利率就會接近 0%。

實質殖利率從負值轉正當然對債券投資者有影響，但股市投資者也必須留意，因為倘若美國公債實質殖利率快速上升，恐導致高成長股進一步下跌。

隨著殖利率上升，成長快速的科技股已受重創。自布蘭納德周二發表評論以來，那斯達克 100 指數已下跌 4.1%。特斯拉 (TSLA-US)、Nvidia (NVDA-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Snap (SNAP-US) 均下跌 5% 至 9.2%，其主因是，投資於低風險長期公債的吸引力越來越高。

高成長股的估值是基於多年後可望產生的獲利，但這點並非打包票，且長期公債實質殖利率上升時，這些未來獲利的當前價值就會下降，這就是成長股隨著實質殖利率上升而走跌的原因。

FactSet 的數據顯示，追蹤 那斯達克 100 指數的 Invesco QQQ Trust Series I (QQQ-US) 合計預估本益比，自周二盤前的 26.1 下降至 25.5。

10 年期公債殖利率上回在 2020 年 2 月達到 0% 的時候，該基金的本益比甚至低至 24.3，目前可能很快就會達到此一水準。

但成長型股票仍可能相對較快地捲土重來。根據加拿大皇家銀行的數據，當 Fed 收緊貨幣政策時，成長型股票的表現歷來優於價值型股票，主因收緊政策意味著經濟增長步伐可能減緩，這會削弱價值型公司，而創新成長型公司的收益卻一直保持領先。 此外，通膨放緩和經濟成長放緩最終將形成債券殖利率的天花板。

在殖利率上升和 Fed 政策轉變的背景下， 那斯達克 100 指數今年迄今已下跌約 11%，因此大拋售潮非常有可能接近尾聲，話雖如此，投資者對成長股按兵不動的時間可能會拉長一些。