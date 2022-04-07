又一衰退警訊！道瓊運輸指數跌入熊市

除了殖利率曲線倒掛之外，另一個衰退訊號也亮起燈號：被視為全球經濟成長指標的道瓊運輸指數周三 (6 日) 跌入熊市，這對美國經濟和美股前景是個壞消息。

道瓊運輸指數 (DJT-US) 追蹤約 20 檔飛機、鐵路和卡車類股，交易員用來評估整體經濟體質的狀況，原因是當飛機、鐵路和卡車工作繁忙，代表經濟蓬勃發展，反之，若相關類股表現低迷，通常預告接下來股市前景不妙。

道瓊運輸指數周三收低 3.3%，從去年 11 月觸及的 52 周盤中高點 18246.51 點算起，已經回跌超過 20%，符合熊市或空頭市場的定義。大盤道瓊指數的跌幅較溫和，終場收低 0.4%。

道瓊運輸指數走勢，圖取自 FactSet

道瓊運輸指數去年 11 月觸頂，時間正逢聯準會 (Fed) 明顯轉鷹，接下來一路走跌，反映投資人擔憂貨幣政策趨於緊縮會澆熄美國的經濟成長動能。

Fed 在周三公布 3 月會議紀錄，表示若非俄烏戰爭，原本可能升息 2 碼，但最終仍決議升 1 碼，官員並暗示，最快 5 月開始啟動量化緊縮 (QT)，縮減資產負債表的幅度最高可達每月 950 億美元，超過市場預期。

近期衰退警訊一一出現，最引人注目的是美國 2 年期和 10 年期公債出現「殖利率曲線倒掛」，儘管有一派主張，Fed 資產收購計畫嚴重扭曲市場，殖利率曲線倒掛必須持續一段時間才有預測性。

道瓊運輸指數也並非每次都準確預測到衰退。2020 年、2018 年和 2016 年該指數都曾墜入熊市，但只有 2020 年料中。

其中 2018 年那一次的空頭走勢，和 Fed 開始縮表所引發的「縮減恐慌」(taper tantrum) 有關。

專家認為，現在或許還無法判斷道瓊運輸指數閃現的衰退訊號是否為真，但投資人至少可以確定一件事，那就是股市必然會出現不受人喜愛的波動。