瀕臨崩潰？德銀預測：美國2023年將陷入經濟衰退

德銀週二 (5 日) 發布一份研究報告指出，聯準會 (Fed) 即將大幅升息與縮表將對美國經濟造成重大打擊，預測美國最快在 2023 年最後一季陷入經濟衰退，德銀成為最早預測美國經濟走向衰退的主要投行之一。

聯準會 3 月 16 日上調聯邦基金利率目標區間至 0.25%～0.5%，為 2018 年來首度升息，主席鮑爾強調美國經濟穩定復甦，當務之急是抑制居高不下的通膨，預期聯準會可能在下次利率會議上升息 50 個基點 (2 碼)。

Matthew Luzzetti 在內的德銀經濟學家週二發布一份報告預期，聯準會將在接下來三次利率會議各升息 2 碼，聯邦基金利率明年年中將達到 3.5% 以上的歷史高位。除了大幅升息外，德銀還預期，聯準會到明年年底，將把 8.9 兆美元的資產負債表減至近 2 兆美元，規模相當於再升息 3 至 4 碼。

儘管鮑爾認為聯準會可以透過解決通膨來實現物價穩定，同時維持強勁的勞動力市場，德銀經濟學家卻不買單。

德銀經濟學家在報告中提到，聯準會恐無法達成軟著陸，預期 2023 年底至 2024 年初，額外的緊縮政策將重擊美國經濟，導致美國走向「溫和」的經濟衰退。

根據德銀預測，美國失業率在 2024 年可能急升至 4.9%，相對遠低於 2009 和 2020 年分別達到的 10% 和 14.7% 失業率。隨著經濟衰退即將到來，明年夏天美股將出現約 20% 的暫時性跌幅。

不過，經濟學家亦表示：「美國明年會衰退的看法目前還不是共識，預料分歧的狀況不會持續太久」。