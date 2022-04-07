〈美股盤後〉Fed紀要釋縮表風暴規模 那指費半挫逾2%

華爾街週三 (6 日) 迎來「鷹聲嘹亮」的聯準會 3 月會議紀要，聯準會擬每月至多 950 億美元的速度縮表，隨著美國經濟衰退言論滿天飛，油價下滑，長天期美債續跌，美元走強，資金湧入防禦性類股，但非必需消費品、科技股帶頭下殺之下，四大指數全數收黑，那指與費半挫逾 2%，標普下滑 0.97% 至 4,481.15 點，失守 200 日均線。

政經消息方面，聯準會 3 月會議紀要釋出與會官員對升息、縮表和對戰爭疫情的看法，官員們認為，聯準會計劃最早 5 月啟動縮表，目前擬以每月至多 950 億美元的速度縮表，以冷卻 40 年來最熱通膨，這比市場共識的 800-900 億美元縮表規模還要高。

同時會議紀要內容提到，俄烏局勢讓聯準會 3 月最終選擇升息 1 碼，但未來適合一次或多次升息 2 碼。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯準會 2022 年 5 月會議升息 50 個基點的可能性為 75.5%，而一週前為 67.2%，週二為 78.3%。

美國週三宣布對俄羅斯祭出新一輪制裁，除俄國總統普丁 2 名成年女兒外，俄國外長及其妻還有一些權貴人士也在制裁範圍內，亦對俄國最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (Sberbank)、最大私人銀行阿爾法銀行 (Alfa Bank) 實行全面限制。

二十國集團 (G20) 將於 4 月 20 日在美國華盛頓舉行財長和央行行長會議，美國、加拿大與部分歐洲國家要求將俄羅斯排除於 G20 會議之外。

此外，美國財政部長葉倫週三警告，俄烏戰爭衝擊全球經濟，包括對全球糧食和能源流動性的破壞。她還提到，如同美國與盟國對俄制裁，若中國對台灣採取侵略行動，美國將對中國祭出所有制裁手段應對。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 4.94 例，死亡數突破 616 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 113 億劑疫苗。

週三 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 6 大板塊收黑，非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌，公用事業、房地產和醫療保健板塊收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.85%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 3.68%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.23%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.66%。

道瓊成分股多收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 4.44%；Visa (V-US) 下跌 3.13%；Nike (NKE-US) 下跌 2.98%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.87%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.7%。

費半成分股幾乎全部淪陷。NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.88%；Wolfspeed (WOLF-US) 大跌 5.56%；高通 (QCOM-US) 下跌 4.25%；AMD (AMD-US) 下跌 2.95%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.23%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.96%；美光 (MU-US) 下跌 1.11%；德儀 (TXN-US) 微漲 0.040%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.29%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.72%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.14%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 收黑 4.17% 至每股 1,045.76 美元。上海超級工廠因上海延長封控而持續停工，可能週五才復工，但特斯拉發言人未對此消息回應。上海超級工廠自 3 月底已停運 12 天，創下 2019 年開始營運以來最長停工時間，初估特斯拉至少損失 24,000 輛電動汽車的產能。

上海超級工廠已創下 2019 年開始營運以來最長停工時間。 (圖片：AFP)

英特爾 (INTC-US) 下跌 1.23% 至每股 47.54 美元。自俄羅斯入侵烏克蘭後，西方企業紛紛撤離俄國或中止在當地的業務，美國晶片大廠英特爾加入這些企業的行列，宣布暫停在俄羅斯的業務經營。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.23% 至每股 3,175.12 美元。《華爾街日報》報導，美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查亞馬遜員工如何利用公司平台上獨立賣家的數據來研發競爭產品。

醫藥公司禮來 (LLY-US) 上漲 4.50% 至每股 305.84 美元。摩根士丹利分析師 Terence Flynn 將禮來列為美國製藥行業的首選股，給予「增持」評級，目標價設爲 364 美元，主因是禮來未來 2 年可能推出 5 款新藥，擁有製藥行業「最強勁的新産品週期」前景。

西方石油 (OXY-US) 上漲 0.68% 至每股 56.10 美元，今年漲幅已超過 80%。投行 Stifel 表示，即使西方石油是標普成分股中今年迄今中表現最佳的股票，該股仍具有吸引力價值。

台灣估值最高的獨角獸、台灣電動機車龍頭 Gogoro (GGR-US) 週二 ( 5 日) 透過 SPAC 方式、以每股 10 美元赴美那斯達克掛牌上市，首日開盤價為 15.99 美元，卻收跌 14.02 美元，其股價週三回暖上漲 5.21% 至每股 14.75 美元。

華爾街分析

Independent Advisors Alliance 分析師 Chris Zaccarelli 認為，每月至多 950 億美元的縮表目標是一個良好的開端，但聯準會可能需要更快縮表，以對抗通膨。

Zaccarelli 稱，按照目前計畫，聯準會可能需要 5 年以上才能將所持證券全部變現，但在此之前，美國很可能遭遇經濟衰退，這可能迫使聯準會再次擴表，因此市場扭曲可能會持續很長一段時間。

曾預測美股「超級泡沫」的波士頓資產管理公司 GMO 聯合創始人 Jeremy Grantham 指出，俄羅斯入侵烏克蘭提醒人們資源有限，目前原物料價格幾乎肯定會上漲，這不僅讓經濟增長放緩，還威脅到政治體系的破壞，全球經濟在未來數十年將面臨更大挑戰的風險。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

