拜登兩位SEC提名人選出爐 將待參院表決

美國總統拜登 (Joe Biden) 周三 (6 日) 正式提名美國證券交易委員會 (SEC) 兩位人選，填補剩下的職位空缺，待參議院表決後，SEC 的人事案將塵埃落定。

拜登提名眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 的高級助理 Jaime Lizárraga，來填補民主黨籍委員 Allison Herren Lee 的席次，後者先前表示計劃在任期結束後離開 SEC，並提名 SEC 律師 Mark Uyeda 接替共和黨委員 Elad Roisman 的位置。

Lizárraga 已為佩洛西工作逾 14 年，在 2008 年金融危機後的 7000 億美元紓困計畫與 2010 年的金融改革法案均有重要貢獻。

佩洛西對 Lizárraga 獲拜登提名的消息表示歡迎，稱 Lizárraga 在維護投資大眾利益、提高金融市場透明度以及幫助建立更公平的金融環境等方面，會是一大力量。

Uyeda 曾在參議院銀行委員會中，與共和黨參議員 Pat Toomey 及其領導的小組議員合作，他也擔任過 SEC 前委員、共和黨人 Michael Piwowar 的助手，在 SEC 工作時間長達 15 年。

談到 Uyeda 獲提名消息時，Toomey 說，在 Uyeda 擔任 SEC 律師期間，已經親身體會到其在證券和市場方面的專業表現。

最後兩名人選出爐後，目前 SEC 委員名單已完整到位，但兩位提名人選還需獲得參議院確認才能正式上任。