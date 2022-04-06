盛寶銀行：巴菲特選股秘訣從未如此重要

盛寶銀行 (Saxo Bank) 週二 (5 日) 在最新的美股展望研究報告中提到，美股第二季將面臨震盪格局，不過巴菲特選股秘訣將為投資人提供最佳解方。

盛寶銀行投資長 Steen Jakobsen 於報告中提到：「俄羅斯入侵烏克蘭、新冠疫情帶來的供應衝擊，加快全球為提高生產力做好準備，隨著市場和政府部門在世上競相投資，央行與財政政策必須帶領人們走向更多的價格發現和獲取正收益，人們如今明白，這世界受到絕對能源、環境和資本限制的高度限制。」

盛寶銀行認為，市場正經歷重大轉變，而三大周期同時對市場產生影響，包括「疫情造成持續供應緊張」、「烏俄戰爭和世界物理極限」、以及「隨著通膨升溫導致資產重新定價和 3 月開始的聯準會緊縮政策週期」。

在此環境下，能源、國防、供應鏈多樣化方面的支出增加，全球經濟準備迎接生產力提升，實際負利率將轉為正利率的時代。

盛寶銀行股票策略主管 Peter Garnry 認為，隨著烏俄戰爭，原物料市場陷入動盪，提高通膨壓力，股市進入上世紀 70 年代以來前所未見的環境，高通膨本質上是對資本徵稅，並提高資本報酬率的門檻，因此通膨將無情地過濾掉實力較弱和無生產力的企業。

Garnry 提到，投資人只需查看 1970 年代巴菲特致股東的信，就可以輕鬆掌握今年至關重要的選股密技。巴菲特在信中指出，生產力、創新或定價權是企業生存的法寶。

全球最大規模的企業是最後受到金融環境緊縮衝擊的，這些也擁有定價權，能在較長時間內將通膨轉嫁給消費者。而衡量生產力的方法之一是看調整後的員工淨收入，其理論是公司規模越大，員工平均獲得的利潤就越小。

Garnry 稱，如果一家企業試圖最大化利潤，那麼通常會犧牲生產力，但在生產力上的損失可以通過規模經濟來獲得更高的總體盈利。

盛寶按股神的三大標準來分析個股發現，生產力和創新方面表現最好的冠軍是蘋果 (AAPL-US)，接著依序是亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Nestle SA (NSRGY-US) 和 Alphabet (GOOGL-US)。