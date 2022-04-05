大摩：美股熊市反彈已經結束

摩根士丹利 (大摩) 美股策略師 Michael Wilson 週一 (4 日) 表示，美股熊市反彈已經結束。

那指 3 月初陷入熊市，跌幅超過 20%，如今已將跌幅收斂至約 8%，標普在 3 月中旬陷入修正區後，已將跌幅降至不到 5%，較 1 月初的高點下跌 10% 左右。

新冠疫情、高通膨、鷹派聯準會和烏俄戰爭成為懷疑這波美股反彈的主要因素，加上債市持續釋出經濟衰退警訊，2 年期與 10 年期美債殖利率曲線週一再次倒掛，更凸顯聯準會鷹派緊縮政策將傷害經濟的疑慮。

大摩美股策略師 Michael Wilson 週一發布報告指出，過去幾週美股的反彈非常強勁，但這波熊市反彈已經結束，預測美股將進一步深跌。

Wilson 解釋，鑑於投資人對通膨失控和聯準會反應的擔憂，債市在第一季損失比股票更大是有道理的。美國製造業活動放緩是一個關鍵跡象，這正是美股的不祥之兆。

Wilson 寫道，隨著經濟增長擔憂成為市場焦點，建議投資人在經濟增長放緩時，轉向投資債券或防禦性類股。

美國銀行在 3 月 29 日也曾發布報告稱，美股過去 2 週無視基本面轉弱，飆升 11%，具有熊市反彈陷阱的特徵。

熊市中連續 10 天的大幅上漲很常見，1927 年以來的 11 個熊市中，曾有 4 次出現 10 天漲幅超過 10% 的情況。美銀分析師認為，美股這種短期上漲將是有限的。