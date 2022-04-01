擔憂消費者支出 小摩將蘋果和高通移出關注名單

科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 和高通 (QCOM-US) 被摩根大通的分析師由關注名單中刪除。小摩表示，投資人似乎正對消費電子產品相關個股感到擔憂，因消費者支出可能出現回落。

由羅薩托 (Nicholas Rosato) 領導的小摩分析師指出，從價值股轉向成長股的「初步跡象」顯示，經濟衰退似乎是投資人目前關注的焦點，「即使本益比偏高，質量股和成長型仍備受投資人青睞。」

分析師指出，針對科技支出存在「很多噪音」，但隨著對全球經濟的擔憂開始轉移到科技業，它可能會影響許多終端市場，然後再轉移到商業和商業支出。

分析師寫道，「在這方面，我們認為這可能會緩和對關注名單上的蘋果和高通股價的近期看多情緒，因為我們希望能夠明確判定消費者支出拉回的幅度。」

蘋果股價周五 (1 日) 在盤前交易中小幅上漲至 174.88 美元；而高通股價微漲 0.5% 至 153.86 美元。

相對地，摩根大通將 Arista Networks (ANET-US) 和 Ciena (CIEN-US) 移入分析師關注列表，因為預計「電信客戶在其網絡上的支出以及雲端公司在構建基礎設施以支持工作負載轉移至雲端方面的支出具有很強的韌性。」

蘋果周三 (30 日) 宣布開放某些手機軟體，包括 Netflix (NFLX-US) 和 Spotify (SPOT-US) 可在蘋果 App Store 中使用外部聯結。