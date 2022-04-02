韓媒：蘋果LG合作研發摺疊iPad和MacBook

韓媒《The Elec》週五 (1 日) 報導，蘋果正與 LG Display 攜手合作，為未來的 iPad 和 MacBook 機型研發帶有超薄型化玻璃的摺疊 OLED 螢幕。

該報導指出，LG Display 正與蘋果合作開發可摺疊的 OLED 螢幕，這是專為平板電腦和筆電所設計的摺疊螢幕，螢幕保護層採用超薄型化玻璃，而不是聚酰亞胺 (Polyimide)。

該報導並未直接提及 iPad 或 MacBook，僅稱是專為平板電腦和筆電所設計的可摺疊 OLED 螢幕。

蘋果為未來的 iPad 和 MacBook 機型研發帶有超薄型化玻璃的摺疊 OLED 螢幕 (圖片：翻攝 MacRumors)

蘋果研發可摺疊螢幕裝置的消息時有所聞，市場研究機構 DSCC 創辦人暨執行長 Ross Young 今年 2 月下旬指出，蘋果摺疊 iPhone 推遲到 2025 年才推出，另外，公司還正在探索推出全螢幕摺疊 MacBook 的可能性。

彭博社記者 Mark Gurman 隨後也報導，蘋果可能正在開發一款搭載 20 吋摺疊螢幕裝置，可能是 iPad 與 MacBook 的二合一產品。

LG Display 今年向惠普供應 OLED 筆電螢幕

韓媒週五報導還指出，LG Display 在 2020 年向聯想提供 ThinkPad X1 Fold 首款可折疊筆電螢幕後，該公司今年將向惠普 (HPQ-US) 供應 17 吋可摺疊的 OLED 筆電螢幕。

此次為惠普研發的摺疊螢幕尺寸為 17 吋，折疊後為 11 吋，這是一個具有 3840 x 2160 的 4K 螢幕解析度螢幕。LG Display 計劃在第三季開始大規模生產該面板，預計產量達 10000 塊。