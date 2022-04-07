Fed會議紀要：未來可能升息2碼 擬每月縮表950億美元

美國聯準會（Fed）周四（6 日）公布 3 月會議紀要暗示，Fed 將以每月最高 950 億美元的速度減持大量債券，此外，為替 40 年來最嚴重的通膨降溫，多名官員傾向升息 2 碼，然而考量到俄烏局勢選擇升息 1 碼，但仍認為未來適合一次或多次升息 2 碼。

根據會議紀要顯示，多名與會官員有鑑於通膨率遠高於 Fed 目標水準、通膨升溫風險且聯邦基金利率遠低於他們的長期預期水準，傾向一次升息 2 碼，不過受到俄烏戰爭以及短期不確定因素，因此認為 3 月升息 1 碼是合適的。

不過多名與會官員也指出，未來的會議上可能適合一次或多次升息 2 碼，尤其在通膨壓力居高不下時。

縮表方面，Fed 官員「普遍同意」每月最多縮表規模合計 950 億美元，認為若市場條件允許，美國公債和抵押擔保證券（MBS）的每月減持上限可能分別為 600 億美元與 350 億美元左右，並且可在 3 個月或稍長時間內逐步實施。

比較 Fed 此次最高總額 600 億美元債券與 350 億美元 MBS 縮表規模，高出其在 2017 至 19 年縮表規模 500 億美元近一倍。

FOMC 可能會在下次 5 月 3 至 4 日的貨幣政策會議上批准縮表計畫。會議紀要顯示，與會官員一致認為，在縮表計畫上取得重大進展，委員會已最好準備，最快在 5 月會議結束後啟動縮表。

Fed 縮表舉措把重心轉向對抗通膨，不過直到上個月 Fed 仍在購買債券，試圖平穩結束疫情時期的支持措施。在上次會議中 Fed 官員大幅上調通膨預期，並下調經濟成長預估，通膨飆升是央行收緊政策背後的驅動因素。

Fed「二把手」布蘭納德（Lael Brainard）日前曾表示，要降低物價就需要在穩步升息的同時大幅縮減資產負債表。

分析師看法

LPL Financial 首席股票策略師 Quincy Krosby 表示，會議紀要是對任何認為 Fed

將在應對通膨方面採取更溫和態度的人的警告。在健康就業市場的背景下，Fed 明確告訴市場將祭出強硬措施力抗通膨。

德國銀行 LBBW 資本市場主管 Karl Haeling 表示， 每月 950 億美元的縮表符合市場想法，這意味著他們不必採取直接出售的方式。目前市場正在預測 Fed 可能在今年升息 2 碼幾次，因為基準利率已遠遠落後，Fed 急著使其中性化。

中性利率是一項理論水準，既不會加速也不會減緩經濟活動，根據會議記錄上公布的預估中間值在 2.4% 左右。

摩根士丹利首席經濟學家 Seth Carpenter 表示，Fed 升息 2 碼已顯而易見，不過實際上可能的升息幅度也不只 1 個，在會議記錄中並未提到每次會議上都設定升息 2 碼，這種超級鷹派的結果已經被排除，Fed 仍在進行一些平衡。

市場反應

雖通膨壓力增加，投資人已消化 2022 年升息逾 7 次的可能性，認為 Fed 下個月升息 2 碼的機率為 66%。市場預料 Fed 今年總共將升息 250 個基點（10 碼）。

至截稿前，Fed 會議記錄出爐後美股四大指數持續走跌，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌 1.71%，標普 500 指數跌 0.76%，費城半導體指數跌 1.28%。