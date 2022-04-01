蘋果正式推出Business Essentials訂閱服務 替小企業解決IT技術問題

蘋果周四（31 日）正式推出 Business Essentials 訂閱服務，替小企業解決 IT 技術問題，提供裝置管理、蘋果技術支援，以及 iCloud 線上儲存服務，讓小企業也能有大機構般的 IT 支援系統。

訂閱費用部分，單一裝置使用月費為 2.99 美元；3 個裝置使用每人每月費用為 6.99 美元，此外每位使用者還有 200G 的儲存空間；進階版 3 裝置 2TB 大容量儲存空間每人每月費用為 12.99 美元。

此外，單一裝置搭配 AppleCare + 月費為 9.99 美元，包含 50GB 儲存空間、一年一次維修保固，支援 24 小時服務與線上預約維修；3 個裝置搭配 AppleCare+，容量 200GB、兩次維修保固，支援 24 小時服務與線上預約維修，每人每月費用為 19.99 美元；進階版 3 裝置 2TB 大容量儲存空間，包含兩次保固維修，支援 24 小時服務與線上預約維修，每人每月費用為 24.99 美元。

不過目前 Business Essentials 僅開放給美國企業使用，先前測試時期也只開放給美國企業用戶登記試用，還不清楚未來是否會擴大開放給其他地區用戶使用。

蘋果推動 Business Essentials 訂閱服務的目的，主要是為了吸引更多企業選擇使用蘋果硬體裝置，並且透過此訂閱服務簡化企業在 IT 管理成本支出，同時也能解決資料備存、裝置維修等需求。

雖然蘋果目前沒有限制 Business Essentials 支援的用戶數量，目前該服務是設計給 500 人以下的小型企業使用。

蘋果逐漸擺脫對硬體設備依賴，提供越來越多樣的服務，其中包括定期付費訂閱服務，而服務是蘋果投資人注意的焦點，他們看重經常性收入的穩定性和可預測性，而不是硬體的季節性銷售。

蘋果的服務業在 2021 年成長 27%，達到 684 億美元，原因是該公司推出 Fitness + 等訂閱服務。

此次蘋果推出 Business Essentials 表明，該公司越來越重視企業銷售和幫助企業適應混合式辦公型態的產品。

企業市場的吸引力是顯而易見的，Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 與微軟 (MSFT-US) 透過向企業和學校出售生產力工具與軟體賺得盆滿缽滿，不過 Business Essentials 並不是他們產品的直接競爭對手，因為蘋果的 Business Essentials 只能使用蘋果硬體設備，例如 iPhone、iPad 或 Mac。

此外，蘋果同日表示，Business Essentials 已與微軟的 Azure 和 Google 的 Workspace 系統整合，使用該服務的企業員工可透過這些公司管理的登錄方式登錄自己的設備。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 0.81%，每股暫報 176.33 美元。